La Liuc premia i vincitori della challenge sulla gestione integrata delle aziende sanitarie

Venerdì 1° dicembre dalle ore 17, nel corso di un webinar, saranno premiati i vincitori di una challenge lanciata dalla LIUC nello scorso mese di maggio nell’ambito del percorso in “Gestione integrata delle aziende sanitarie e farmaceutiche“. CLICCANDO QUI ci si può iscrivere all’evento online.

Durante il webinar saranno presentati i lavori portati a termine dagli studenti e assegnati i premi alle due idee migliori, alle quali verrà riconosciuto un premio pari a 1.500 euro per il primo gruppo classificato e 1.000 euro per il secondo, per ogni fase di cui si compone la challenge. Per i docenti si premierà il progetto migliore, a cui verrà riconosciuto un premio pari a 3.000 euro.

Il premio è finanziato dalla Fondazione Crespi Spano, che ha come finalità quella di supportare lo sviluppo di attività di ricerca nel contesto delle patologie neurologiche e neuro-oncologiche. Uno scopo che può essere raggiunto anche attraverso un sostegno concreto alla generazione di idee e spunti di riflessione da parte dei giovani studenti e ricercatori.

L’obiettivo della challenge era quello di partire dai dati per migliorare lo stato di salute dei pazienti affetti da malattie neurologiche, lavorando nell’ottica di rendere più efficienti i processi di presa in carico e trattamento della patologia e favorendo lo sviluppo di soluzioni innovative risultano degli hot topic nell’attuale contesto sanitario. La sfida è stata rivolta agli studenti iscritti alla Laurea in Ingegneria Gestionale ed Economia Aziendale della LIUC e di altri atenei italiani.

In LIUC, durante la Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale, gli studenti possono scegliere di approfondire queste tematiche e tante altre affini, all’interno del percorso in “Gestione integrata delle aziende sanitarie e farmaceutiche”, arricchendo il proprio bagaglio culturale, con strumenti a supporto dell’ottimizzazione dei processi.