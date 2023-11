La magia di Astor alla Galleria Boragno di Busto Arsizio per una serata in salsa argentina

Una serata tutta argentina alla Galleria Boragno di Busto Arsizio, in via Milano 4. Appuntamento mercoledì 15 novembre alle 20.45 con Fernando Santiago, attore di Bahia Blanca, che farà gustare un assaggio del recital Astor, dedicato al più straordinario dei musicisti argentini, Astor Piazzolla.

Santiago con il Varesotto ha un legame forte. È stato qui da noi la prima volta a inizio anni Duemila e poi è tornato per presentare i suoi spettacoli “L’ospite” e “Filo Rosso”. 64 anni, ci ha raccontato come è nato e cosa rappresenta Astor: «L’idea è di Martin Stigol (attore, regista e drammaturgo argentino che risiede in Italia da oltre trent’anni e ha fondato a Varese l’associazione Progetto Zattera con la quale ha prodotto numerosi spettacoli ed eventi per l’infanzia e l’adolescenza) e mia – spiega Fernando Santiago -. Io stavo pensando ad un lavoro sul medico argentino Renè Favaloro, Martin mi ha proposto di lavorare sulla figura di Piazzolla ed eccoci qua. Lo spettacolo è stato pensato prepandemia, avremmo dovuto esordire a New York nel 2020 poi c’è stato il lockdown e tutto è stato rimandato. L’autore è Rodrigo De Miguel, argentino, 31 anni, anche lui di Bahia Blanca, la regista Viviana Ruiz e le musiche, ispirate a quelle di Piazzolla, sono di Miguel Larobina, che ha elaborato tre tracce che accompagnano l’opera. In Astor il protagonista è una persona prima di essere un musicista e tante altre cose, con i suoi lati oscuri e i suoi pregi, le sue contraddizioni e la la sua immensa arte. Sul palco sono io solo, è il quarto spettacolo che porto in scena in solitaria, oltre a Filo Rosso e a L’Ospite c’è stato anche Estaciòn Armenia. Ho lavorato anche con diverse compagnie, l’ultimo lavoro che ho fatto è stato Sacco e Vanzetti per la regia di Viviana Ruiz, io ero Vanzetti. Dal 2000 però amo lavorare da solo sul palco perché riesco a esprimermi al meglio, affrontando ogni volta una nuova prova e conoscendomi meglio ad ogni spettacolo. Astor ha visto poche repliche, una ventina, soprattutto in Argentina nella zona di Buenos Aires: questa è la seconda replica all’estero, la prima è stata nel 2022 in Usa, al consolato argentino di New York dove avremmo dovuto esordire due anni prima. In Galleria Boragno, come un mese fa alla Libreria degli Asinelli a Varese, ci sarà un assaggio dello spettacolo, una presentazione in vista di un ritorno futuro in tournée in Italia e non solo, perché no». Astor è prodotto da Teatro sin Frontera 2023. L’evento alla Galleria Boragno è in collaborazione con Progetto Zattera e Il Quadrifoglio.

