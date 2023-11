“La memoria dei bachi da seta” all’istituto Anna Frank di Varese

Auser Varese e la Biblioteca “Bruna Brambilla” organizzano all’istituto Anna Frank di via Carnia 155 a Varese la presentazione del libro “La memoria dei bachi da seta” di Barbara Fettuccia.

Appuntamento giovedì 16 novembre alle 17.45. L’autrice dialoga con Vittorio Fabricatore, volontario della Biblioteca.

Barbara Fettuccia è nata nel 1986 a Casciago e vive in provincia di Pavia. Diplomata al Liceo classico “Ernesto Cairoli” di Varese, ha successivamente frequentato la facoltà di Scienze politiche di Milano. Con Scatole Parlanti ha già pubblicato Il paese della jacaranda un romanzo che pone l’accento su temi come l’amore per la pittura, la ricerca della libertà, il riscatto sociale e morale cominciato agli inizi del Novecento, quando Adelaide, una delle protagoniste del libro, lascerà Genova con il grande piroscafo alla volta del Sudamerica.

La memoria dei bachi da seta

Nina conosce Amelia durante una manifestazione a Sanremo. È il 1972 e quel giorno nella cittadina ligure si tiene un congresso di sessuologia intitolato Comportamenti devianti della sessualità umana. Fra le due ragazze nasce un sentimento che matura nel tempo, nonostante le difficoltà e i sensi di colpa che la società e l’educazione impongono loro. Nina, cresciuta in una modesta famiglia di pescatori pugliesi, arrivata a Bologna per frequentare l’università, si mantiene lavorando nel negozio di fiori di Fosca; Amelia, allevata da un padre bolognese fra i filari di vite e il profumo dell’erba, gestisce ora una tipografia di proprietà di un vecchio signore muto, del quale le giovani scopriranno un passato pieno di storia e sofferenza. Due vite tanto diverse, destinate a fondersi fra le pieghe dei giorni e la violenza di un mondo, di un’epoca, quella degli anni di piombo, che ha paura di accettare tutto ciò che sfugge alle regole della consuetudine.