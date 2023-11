La memoria della Resistenza in Europa: a Varese l’incontro sul monte San Martino

La Cgil di Varese ricorda la battaglia del San Martino del novembre 1943 e lo fa in rete con altre realtà sindacali di Francia e Spagna, nel segno della condivisione della decennale opposizione al fascismo (che non finì nel 1945, perché in Spagna e Portogallo il fascismo durò altri trent’anni).

Le iniziative si terranno nella giornata del 14 novembre: un omaggio sul monte teatro della battaglia, uno spettacolo di Teatro Periferico a Cassano Valcuvia, un convegno a Villa Recalcati a Varese.

«Si tratta di un appuntamento che vedrà la partecipazione di pensionate e pensionati dello Spi Cgil, della Cgt francese e delle Comisiones Obreras spagnole» spiega Giacomo Licata, segretario della sigla dei pensionati della Cgil.. A questo proposito, sento l’esigenza di portare a conoscenza le ragioni di questo incontro. Il 21 novembre 2017 a Roma, nella sede dello Spi, si incontrarono i segretari generali dei tre principali sindacati dei pensionati europei per sottoscrivere un protocollo che avrebbe avviato il percorso per la valorizzazione dei luoghi che in Europa avevano caratterizzato la lotta al nazi-fascismo».

La chiesetta del San Martina, ricostruita dopo che fu distrutta dai nazifascisti

«Le motivazioni erano chiare fin dall’inizio: in questi Paesi percorsi dai crescenti nazionalismi e dai loro ripetuti tentativi di riscrivere la storia, oscurando i valori fondativi di quella lotta di Liberazione che era stata alla base della nascita della stessa Unione Europea, i sindacati dei pensionati di Francia, Italia e Spagna, ritennero necessario impegnarsi in prima persona».

Da quell’incontro è nata la Rete della Memoria, «che annualmente individua un luogo simbolico della Resistenza Europea».

Quest’anno è stata appunto scelta la battaglia del San Martino, combattuta nell’autunno del 1943 da un gruppo – dedicato alle Cinque Giornate – formato da militari e da militanti antifascisti, che avevano scelto di arroccarsi sul massiccio montuoso sopra Varese.

Cugliate Fabiasco: i partigiani con la popolazione del paese; foto di Federico Patellani

«Per l’occasione sarà presentata una pubblicazione curata dall’assessore prof. Enzo Laforgia del Comune di Varese. È previsto il contributo di Carlo Ghezzi della presidenza di Anpi Nazionale e concluderà i lavori Ivan Pedretti, segretario generale dello Spi Cgil». Per il sindacato spagnolo interverrà Juan Sepulveda Muñoz , la Francia sarà invece rappresentata da Hubert Schwind.