La moda al palaghiaccio: un servizio di “Grazia” alla Acinque Ice Arena

Il palaghiaccio di Varese trasformato in un set per una passerella di moda. L’Acinque Ice Arena si è infatti “concessa” per un appuntamento extrasportivo finito sul numero di “Grazia” in edicola la scorsa settimana.

Il prestigioso settimanale ha dedicato una dozzina di pagine a un servizio realizzato tra le tribune, gli spogliatoi e la pista dell’impianto di via Albani, dedicato alla moda invernale. Gli scatti sono stati affidati a un fotografo varesino, Simone Falcetta, mentre lo styling è a cura di Selin Bursalioglu.

A indossare i capi scelti per il servizio di moda è stata scelta Anna Palgen, modella lussemburghese che ha interpretato il ruolo di “regina dei ghiacci”. Gli abiti sono stati scelti tra le collezioni di Ferragamo, Gucci, Chanel, Dolce e Gabbana, Luisa Spagnoli, Moncler e altri ancora.

E sono stati abbinati alle attrezzature – dai pattini ai bastoni da hockey, fino alle maschere da portiere, utilizzate abitualmente dagli sportivi che si allenano all’Acinque Ice Arena. Le foto sono tratte da Instagram.