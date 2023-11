La Musica cittadina di Luino al Teatro Sociale

Appuntamento per sabato 25 novembre alle 21. Un evento atteso e molto significativo per la comunità, organizzato in collaborazione con l’Amministrazione Comunale

Il Teatro Sociale di Luino si prepara ad accogliere l’incantevole melodia della Musica Cittadina di Luino, diretta dal Maestro P. Bertani, che si esibirà in un entusiasmante Concerto d’Autunno sabato 25 novembre alle ore 21. Un evento atteso e molto significativo per la comunità, organizzato in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Luino.

La serata promette di essere un’esperienza indimenticabile, carica di emozioni e atmosfere musicali avvolgenti. La Musica Cittadina di Luino, nell’anno in cui celebra il 185° anno dalla fondazione dell’antica Scuola Musicale, invita tutti gli amanti della buona musica, simpatizzanti ed amici a partecipare, rendendo l’ingresso libero per rendere omaggio a questa lunga tradizione musicale. Il Teatro Sociale di Luino, con la sua cornice suggestiva, diventerà il palcoscenico perfetto per accogliere il concerto che segna la fine di un altro autunno e il trionfo della passione per la musica.

La Musica Cittadina di Luino, guidata con maestria dal Maestro F. Iannelli, si esibirà con un repertorio che spazierà tra classici intramontabili e composizioni contemporanee, offrendo al pubblico un viaggio attraverso epoche e stili musicali. La collaborazione tra la Musica Cittadina e l’Amministrazione Comunale sottolinea l’importanza di sostenere le arti e la cultura locale. Questo connubio ha permesso di portare avanti la tradizione musicale di Luino, rendendola sempre accessibile a un pubblico vasto e appassionato.

Il Maestro Iannelli, figura di spicco nel panorama musicale, guiderà l’orchestra con maestria e passione, trasmettendo al pubblico la bellezza e la profondità della musica eseguita dalla Musica Cittadina di Luino. L’invito è aperto a tutti: giovani e meno giovani, appassionati e curiosi. Il Concerto d’Autunno della Musica Cittadina di Luino rappresenta un’opportunità unica per immergersi nell’arte e nella magia della musica, celebrando insieme una tradizione che ha attraversato i secoli.