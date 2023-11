La NCAA di casa nostra raddoppia: 20 squadre in campo per la Varese School Cup

La Varese School Cup raddoppia. Dopo la prima, validissima edizione del 2022-23 il torneo interscolastico di basket dedicato alle scuole superiori (con molti aspetti che vanno oltre al semplice impegno agonistico) moltiplica per due le partecipanti. Dalle 10 della “prima volta” si passa alle 20 che si contenderanno il trofeo lungo una serie di appuntamenti sul parquet. Quattro le fasi previste – si comincia tra pochi giorni – con finalissima il 13 aprile alla Itelyum Arena di Masnago.

Lo stesso luogo dove oggi – venerdì 17 novembre – è andata in scena la presentazione del torneo voluto da “Il basket siamo noi” (l’associazione di tifosi della Pallacanestro Varese) nell’ambito del contenitore “VaRes” che unisce la passione del basket alla responsabilità sociale. Con tanti ragazzi provenienti dagli istituti coinvolti, presenti già oggi al palazzetto.

«Lunedì scorso abbiamo proiettato al MIV il film su Dino Meneghin, oggi presentiamo la Varese School Cup: due momenti che sono un ponte tra il passato e il futuro del basket nella nostra provincia – ha detto Umberto Argieri, presidente del “Basket Siamo Noi” – Lo scorso anno ci eravamo dati l’obiettivo di creare valore attraverso sport e passione: ce l’abbiamo fatta grazie a una ricetta che ci ha permesso di coinvolgere tanti ragazzi e di sfruttare il gioco di squadra. La giornata finale dello scorso anno è stata una delle più belle che io ricordi, parlando di scuola e sport. Ed è stato lo stimolo per ricominciare subito. Noi siamo degli attivatori ma voi ragazzi siete un’eplosione di passioni: siate orgogliosi delle scuole che rappresentate».

Il torneo sarà diretto da Giovanni Todisco ed è stato sposato fin da subito dall’Ufficio Scolastico Provinciale rappresentato dal direttore Giuseppe Carcano e da Paola Campiotti. «Il progetto è ampio e dà allo studente competenze larghissime che i ragazzi potranno utilizzare più avanti anche nel mondo del lavoro. Accanto a chi entra in campo infatti, c’è un team di persone che lavorano, proprio come una squadra vera di basket». La formula infatti è confermata: ognuna delle 20 scuole coinvolte non mette solo in campo una squadra di cestisti ma anche un gruppo di studenti attivi in diverse aree per supportare i giocatori come se si trattasse di una società professionistica.

I primi a entrare in azione sono stati i grafici che hanno realizzato i loghi e le divise delle formazioni scolastiche (una delle novità è il supporto di Triple come sponsor per l’abbigliamento). Poi toccherà agli addetti alla comunicazione veicolare le notizie sulle squadre, alle dance crew e ai gruppi del tifo organizzato intervenire con i rispettivi compiti. Per prepararsi al meglio ragazzi e ragazze coinvolti in questi ambiti hanno già sostenuto una serie di seminari online con esperti e professionisti delle varie aree come spiegato da Paola Biancheri, vicepresidente del trust: da quello con la grafica (e giocatrice) Francesca Cassani a quelli con l’agenzia ADR Comunicazione, con il videomaker Stefano Soru, con la coreografa Rachele Tarantino, con la stessa Biancheri (in veste di avvocato) e con la psicologa Valeria Resta. E altri sono in cantiere nelle prossime settimane.

A “incorniciare” la giornata, introdotta da Raffaella Dematté, la presenza di Luis Scola e di Weilun Zhao, il CEO della Pallacanestro Varese e un giocatore “simbolo” per questa manifestazione. Tra il pubblico anche il presidente biancorosso Toto Bulgheroni. «Noi come società non prendiamo meriti ma supportiamo per quello che possiamo questa iniziativa meravigliosa – ha detto Scola – Siamo molto orgogliosi di quanto avvenuto l’anno scorso ed entusiasti per la nuova edizione. Per me è particolarmente bello vedere in campo molti ragazzi inseriti nel nostro programma giovanile, giocare in un contesto completamente diverso dal solito».

«Io sono anche membro de “Il Basket Siamo Noi” e quindi sono soddisfatto due volte: da socio e da studente-giocatore della prima edizione – spiega invece Zhao che, tra l’altro, è campione in carica con il Liceo Scientifico Ferraris – Più scuole coinvolte significa più tifo e da giocatore è stato bellissimo vedere tutte le palestre piene di ragazzi che sostenevano le squadre. Un ambiente che mi ha spinto a dare il massimo: abbiamo giocato ad alto livello ed è stata un’esperienza unica».

LA FORMULA

Le 20 squadre sono suddivise in cinque raggruppamenti da quattro: le fasi successive sono quarti, semifinali e finali con la gara per il titolo e quella per il terzo posto in programma a Masnago. La fine del torneo (13 aprile) sarà in contemporanea a quello organizzato in provincia di Venezia dalla Reyer ed è possibile che poi le squadre coinvolte si incontrino più avanti.

GIRONE A (mercoledì 22/11 – Campus Varese): Ferraris – Frattini – Maria Ausiliatrice – Einaudi

GIRONE B (giovedì 23/11 – Campus Varese): Daverio/Casula/Nervi – Newton – Manzoni – Scuola Europea

GIRONE C (martedì 28/11 – Gavirate): Stein Gavirate – Dalla Chiesa Sesto – Volonté Luino – Sereni Luino

GIRONE D (giovedì 30/11 – Malnate): Valceresio Bisuschio – Don Milani Tradate – Pantani Busto – Manfredini

GIRONE E (lunedì 4/12 – Gallarate): Da Vinci/Pascoli Gallarate – Gadda/Rosselli Gallarate – Ponti Gallarate – Fermi Castellanza

QUARTI di FINALE: sola andata, 25/1 – 7/2

SEMIFINALI: sola andata, 27/2 – 6/3 (nello stesso periodo: concentramento 5°/8° posto e challenge 9°/20° posto)

FINALI: sabato 13 aprile, Itelyum Arena di Masnago

La Varese School Cup avrà come main sponsor la banca Isybank (impegnata anche con webinar con i ragazzi), come gold sponsor Lasi Group; i silver sponsor sono Goglio, Ambrosetti srl e Rent4Food, lo sponsor tecnico è Triple.

L’aumento delle squadre coinvolte ha fatto lievitare i costi (a partire dal trasporto delle formazioni in pullman dalle scuole alle sedi di gara) e quindi gli organizzatori hanno aperto ad altre sponsorizzazioni in varie forme per consolidare ulteriormente le basi del torneo.