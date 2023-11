La nuova stagione teatrale a Bisuschio si apre con una Biancaneve tutta da ridere

Domenica 26 novembre al Cinema Teatro San Giorgio prende il via la nuova stagione curata da Intrecci Teatrali. In scena la compagnia Teatro Instabile Tsi di Aldo Sicurella. Spettacolo per tutta la famiglia

Prende il via nel fine settimana al Cine Teatro San Giorgio di Bisuschio la nuova stagione teatrale curata da Andrea Gosetti e dalla cooperativa Intrecci Teatrali, intitolata “All’altezza dei sogni”.

La stagione, che rientra nel progetto “L’inconsistenza dell’essere”, finanziato da Fondazione Cariplo e dal Comune di Bisuschio con il sostegno del Comune di Induno Olona, è dedicata in particolare a bambini, ragazzi e famiglie, ma durante l’anno non mancheranno proposte per il pubblico adulto. Il progetto, che coinvolge cinque direzioni didattiche e un centinaio di classi, dall’infanzia fino alla scuola secondaria di primo grado, è già partito e ha già raggiunto oltre 2000 spettatori.

Gli appuntamenti si terranno una domenica al mese, da novembre ad aprile, al Teatro San Giorgio di Bisuschio, sempre con inizio alle 16,30.

Si parte domenica 26 novembre con la compagnia Teatro Instabile Tsi di Aldo Sicurella, da Paulilatino, in provincia di Oristano, che porterà in scena “Biancaneve Musical”, con Aldo Sicurella e Monica Pisano, un adattamento molto divertente della famosissima fiaba dei fratelli Grimm, portata sul grande schermo da Walt Disney.

Con questo spettacolo, la compagnia ha voluto “rubare” alla genialità di Walt Disney colori e suoni, per costruire attraverso l’ironia un gioco teatrale con il gusto del cabaret: «Si ride moltissimo – dice Andrea Gosetti – Sarà perché la fiaba non se la ricordano bene, sarà perché si calano totalmente nei personaggi, sarà perché figure note ed invadenti spezzano la narrazione, sarà per la loro ingenuità, sta di fatto che la fiaba si sviluppa tra gags e imprevisti. Costruito su un canovaccio che è quello della Biancaneve originale, lo spettacolo vede gli attori burlarsi l’uno dell’altro nell’avvicendarsi dei diversi personaggi»

Lo spettacolo teatrale è adatto per le famiglie con bambini dai 4 anni in su.

Il costo del biglietto è di 6 euro e la biglietteria sarà aperta 40 minuti prima dell’inizio dello spettacolo.

Per prenotazioni, scrivere a intrecciteatrali@gmail.com o inviare un messaggio WhatsApp al numero +39 331 3193531.

Le prevendite online sono disponibili su liveticket.it/intrecciteatrali.

Qui potete scaricare il pieghevole con tutti gli appuntamenti della stagione