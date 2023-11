La Openjobmetis fa visita a Brescia e va in cerca di un’impresa

Provarci è gratis, e pazienza se il pronostico della vigilia lascia poche speranze. La Openjobmetis va nella vicina Brescia per provare a scalfire la marcia della Germani, seconda in classifica in Serie A con sei vittorie in otto giornate. Una squadra che ha duellato quasi alla pari con Bologna lunedì scorso in quello che è stato un vero e proprio scontro al vertice.

Al Palaleonessa A2a (dove si gioca domenica 26 novembre nel “caro vecchio” orario delle 18,15) la squadra di Bialaszewski si presenterà con gli uomini contati dopo aver perso Librizzi e McDermott, con il mercato che per il momento non ha offerto buone soluzioni (a prezzi praticabili). La squadra che proverà a reggere l’urto della Germani sarà quindi la stessa che ha vinto abbastanza in scioltezza a Tbilisi ma a Brescia servirà una prova ancora più solida.

La squadra affidata ad Alessandro Magro è infatti completa in tutti i ruoli, tanto nel quintetto quanto nella panchina. Ci sono attaccanti di vaglia a partire da Amedeo Della Valle, giocatori multiruolo come John Petrucelli, una pattuglia di lunghi che può contare sulla versatilità di Gabriel, sulla fisicità di Bilan e sul valore di Cobbins e Akele. E a spingere l’azione troviamo l’ex tortonese Christon e CJ Massinburg che sta brillando dal punto di vista realizzativo. Una squadra costruita senza badare a spese per fare la voce grossa in Italia a costo di rinunciare alle coppe nonostante il successo in Coppa Italia a febbraio.

Varese quindi non ha margini di errore: servirà una prova solida a rimbalzo, con gli esterni chiamati ad aiutare Ulaneo e Cauley-Stein con quest’ultimo che dovrà giocare come nel secondo tempo con Scafati, quando ha ampiamente cambiato marcia. E poi Davide Moretti e Olivier Hanlan dovranno confermare il grande impatto avuto nelle partite recenti.

Occasione anche per Tomas Woldetensae che dovrebbe entrare in quintetto al posto di McDermott (anche se a Tbilisi è stato Virginio a iniziare il match): l’azzurro tornerà titolare e sarà chiamato a una prova completa non solo in retroguardia ma anche in attacco. In assenza dell’ala dell’Indiana, è lui ad avere le caratteristiche giuste per coprire il buco in organico.

Le due formazioni si sono già incrociate in questa stagione in quella che fu la prima amichevole estiva della OJM, a Sondrio: Varese (senza Cauley-Stein) partì molto bene ma poi venne rimontata, superata e staccata (107-81) da una Germani ampiamente predominante in area. A Bialaszewski e al resto dello staff il compito di trovare le contromosse per provare a regalare a Varese un risultato a sorpresa, quello che ancora manca nel bagaglio biancorosso in questa stagione. E che, se arrivasse, avrebbe il sapore della svolta.

