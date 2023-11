La Openjobmetis illude ma a Napoli perde un’altra volata

Domani, magari, parleremo dei progressi della Openjobmetis capace di mettere alle strette una Napoli in gran forma, con i partenopei che piegano Varese solo all’ultimo respiro, 97-96, al termine di una gara dalle mille emozioni. Oggi però viene da piangere per la terza sconfitta rimediata dagli uomini di Bialaszewski in un finale punto a punto, dopo quelle contro Trento e Tortona.

Ancora una volta i biancorossi sprecano la possibilità di dare una svolta a una classifica sempre difficile e di centrare un successo sovvertendo il pronostico, un peccato mortale che si ripete e che tiene ancorata verso il basso una squadra che non riesce mai a pescare un jolly. Un autolesionismo che ha modi e protagonisti diversi ogni volta: il libero fallito da Hanlan con la Bertram, il tiro senza senso di McDermott con Trento e, stavolta, il finale rovinoso di Davide Moretti.

L’azzurro, decisivo nelle due vittorie di Varese, al PalaBarbuto viene crocifisso da Pullen (33 punti): prima concede all’ex biellese un gioco da 4 punti frutto di una difesa pigra e di un fallo inutile. E poi, sull’ultimo possesso della partita, sbaglia la tripla della vittoria che poteva essere anche un tiro in avvicinamento visto che le squadre erano separate da un solo punto e che, con una finta, il Moro si era aperto un’autostrada in area.

E così, al posto di una serata che poteva essere trionfale, i biancorossi si ritrovano a mani vuote, mani anche tremule perché sul risultato finale incide il clamoroso dato delle palle perse. Ben 24 possessi sprecati dai biancorossi (7 quelle di Moretti) a vanificare una inedita e netta superiorità a rimbalzo (34-44) e una prestazione dall’arco molto buona a rasentare il 42%. A pesare sul finale c’è senza dubbio la prestazione del già citato Pullen che nella ripresa ha disputato una gara irreale (ma la difesa su di lui, spesso, non è stata impeccabile) e pure certe scelte incomprensibili da parte di Varese e del suo allenatore. Due cambi difensivi, per esempio, hanno fruttato 5 punti a Zubcic in un momento decisivo (accoppiato ad Hanlan) e anche una sostituzione di Cauley-Stein nel finale risulta fuori da ogni logica con il pivot che aveva appena stoppato Owens: appena Willie è uscito, Tariq ha inchiodato una schiacciata pesantissima per il risultato finale.

Insomma, anche stavolta riempiremo articoli parlando di occasioni sprecate ed è brutto perché Varese, pur lontana dalla perfezione, ha mostrato tratti di gioco, di coraggio, di capacità nel rimediare situazioni difficili. Guidata da McDermott produttivo in attacco ma anche da uno Shahid finalmente positivo e, perché no, dagli Ulaneo e dai Virginio a dare benzina dalla panchina. Sono invece mancati Moretti e Hanlan, mentre Cauley-Stein è stato autore di una partita dai due volti: ottimo in difesa ma asfittico in attacco. E senza la vittoria-jolly di Napoli, domenica prossima (in casa contro Scafati) ci sarà un altro match da giocare con le spalle al muro. E da vincere per forza..

PALLA A DUE

Matteo Librizzi è l’unico assente in casa Openjobmetis ed è rimasto a Varese: al suo posto è partito per Napoli Zhao oltre ad Assui. Il quintetto base di Bialaszewski però rimane invariato con i biancorossi che rispetto alla coppa recuperano sia Moretti sia Hanlan. Tra i padroni di casa Owens è il pivot titolare; esce invece dalla panchina l’altro ex De Nicolao. Salta per un problema tecnico l’inno di Mameli.

LA PARTITA

Q1 – Avvio disastroso di Varese con Brown che manda 4 triple sul ferro aiutando Napoli a scattare sul 9-0. Tocca a McDermott risvegliare i biancorossi costretti però a inseguire i padroni di casa, pure non troppo precisi dall’arco. Il giro di cambi è favorevole alla OJM che ha un buon Cauley-Stein in difesa: si vedono Wolde e anche Virginio che in contropiede sigla il sorpasso. Pullen e una tripla sulla sirena di Owens però danno il 22-18 al 10′.

Q2 – Varese fa un po’ l’elastico, torna a -2 ma dopo il timeout di Milicic arriva un 7-0 biancoazzurro propiziato pure dagli svarioni di Cauley-Stein in attacco (0-2 ai liberi anche). Brown però nel frattempo ha aggiustato la mira mentre Ulaneo è eccellente sui due lati del campo: un suo 2+1 vale il vantaggio ospite rafforzato con le triple di McDermott e ancora di Brown. La sirena suona sul 41-45 biancorosso.

Q3 – Il piccolo gruzzolo di vantaggio viene subito polverizzato da Napoli che al rientro piazza un parziale di 8-0. Cauley-Stein segna finalmente e lo fa da 3 punti riavviando il motore biancorosso, Varese trova anche il +4 ma la Gevi trova per la prima volta il tiro pesante con Ennis e Pullen e mette di nuovo la freccia. Prima Wolde con due liberi e poi la strana coppia Virginio-Shahid dall’arco operano il controsorpasso: 63-66 al 30′.

IL FINALE

Jakob Pullen, fino a quel momento normale, mette le mani sul match nell’ultimo periodo: tre bombe (la prima di tabella, le altre due perfetti) fanno scappare la Gevi e costringono Bialaszewski al timeout. Varese resta viva con McDermott e Moretti pur con alcuni errori: si procede con una serie di botta e risposta con anche Hanlan a segno da 3 ma con due mis-match inauditi a favore di Zubcic sul canadese che fruttano 5 punti. Anche stavolta la OJM c’è: tripla per Moretti, Shahid e Wolde e +3 subito ricucito da Pullen. L’ultimo vantaggio esterno arriva sul 93-94 con Cauley-Stein, poi Moretti lascia una tripla comoda a Pullen e commette anche fallo. Napoli va a +3, manda in lunetta McDermott che non sbaglia e sulla rimessa è la Gevi a buttar via la palla. Varese va da Moretti che manda al bar la difesa ma poi si accontenta di provarci da 3 quando sarebbe bastato avvicinarsi: palla sul ferro e sirena sul 97-96.