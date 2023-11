“La pagina del Comune cancella i commenti critici”. La protesta a Casorate Sempione

Il sindaco di Casorate Dimitri Cassani «cancella i commenti scomodi dai post della pagina facebook del Comune»: è l’accusa che viene dalla minoranza del paese e che riguarda non gli spazi privati (come il gruppo facebook del paese, che pure è coordinato dal sindaco stesso) ma la pagina istituzionale dell’ente. Motivo per cui ora l’opposizione porterà il caso anche in consiglio comunale.

«La moderazione dispotica del Sindaco è al limite del surreale: quest’oggi siamo stati testimoni della capacità del Sindaco Cassani e della Sua Giunta in materia di censura dell’oppositore. Nella più classica delle dispotiche azioni, ha eliminato tempestivamente i commenti a lui sgraditi sotto al post pubblicato sulla “pagina facebook istituzionale” del comune riguardo alla sistemazione di Via Solferino».

A Casorate toni sono spesso surriscaldati e l’opposizione di Casorate Aperta parla di «tronfia manifestazione di onnipotenza» del sindaco.

Secondo la minoranza la «chirurgica rimozione dei commenti» non avrebbe colpito solo i commenti dei consiglieri ma «anche i cittadini dissidenti che hanno osato, al pari di noi, chiedere quando verrà l’ora di sistemare questa piuttosto che quella via».

«L’unico commento ad oggi visibile sotto al post è di ringraziamento per l’intervento effettuato. È per noi inaccettabile che un rappresentate delle istituzioni usi questa sistematica violenza anti-comunicativa al fine di far tacere gli oppositori. Cassani è sempre stato avvezzo a questi sistemi e sempre lo sarà, ma adesso la misura è colma».

Le minoranze hanno preparato una interrogazione in consiglio comunale (dal tono provocatorio, visto che si chiede ad esempio se l’amministrazione “intende rispondere ai soli commenti, adulatori, dei loro elettori”) e poi anche una mozione che invece chiede di elaborare un regolamento comunale per l’uso dei social network secondo «un codice di correttezza ed etica».

Va notato che proprio un commento degli amministratori della pagina dell’ente ha chiarito la linea della giunta: “Questa è una pagina d’informazione per cui non sono ammessi commenti politici e polemici. L’unico spazio “istituzionale” è il sito internet del comune“. Quindi la pagina in questione, pur identificata come ente pubblico, non sarebbe espressione istituzionale: terreno scivoloso e definizione complessa in un quadro in evoluzione (seppur con strumenti per orientarsi).