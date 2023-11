La Pallacanestro Gavirate a scuola di post basso con Christian Di Giuliomaria

Un ex azzurro per migliorare le qualità di una squadra femminile. Giovedì 23 novembre le ragazze dell’AD Pallacanestro Gavirate, la cui prima squadra milita in Serie C sotto le insegne di Varese Basketball, avrà un insegnante d’eccezione.

Alla palestra di via Fermi arriverà infatti Christian Di Giuliomaria, ex cestista romano di classe 1979 con una lunga militanza in Serie A (sbocciò a Cantù, giocò anche a Varese e poi a Sassari, Roseto, Udine…) e con una cinquantina di presenze in Nazionale.

“Di Giulio” terrà una lezione di “post basso”, ovvero spiegherà come sfruttare fisico e tecnica dalla posizione che in campo si trova all’incrocio tra la linea di fondo e quella dell’area colorata. L’evento sarà strutturato come un allenamento congiunto a cui parteciperanno le giocatrici della formazione senior e quelle dell’under 19, mentre in palestra ci saranno anche le under 15 nella veste di “osservatrici”.

Quello con l’ex lungo della nazionale è il primo di una serie di appuntamenti che il club del presidente Paronelli ha programmato per migliorare la tecnica delle proprie giocatrici nella speranza, anche, di rimpolpare le fila delle diverse formazioni. Gavirate è una piazza storica del basket “rosa” e il fresco accordo con la Pallacanestro Varese mira proprio a consolidare questa realtà da sempre accompagnata da molti appassionati.