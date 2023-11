La polizia locale di Angera ritorna in Municipio

La Polizia Locale di Angera ritorna in Comune.

A distanza di tre anni da quando la sede degli agenti scelti venne spostata in Via Marconi in modo tale ristrutturare gli uffici, gli agenti scelti del paese della Rocca Borromea fanno il loro ritorno nel palazzo comunale sul lungolago.

Da lunedì 13 novembre gli uffici della Polizia Locale si trovano nuovamente dunque al piano terra del Municipio, dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 18.50.

«Gli agenti sono a totale disposizione della cittadinanza – commenta l’amministrazione comunale -. In questo modo viene garantita non solo una maggiore sicurezza in Comune, ma anche un servizio più efficiente grazie a un confronto continuo fra i vari dipendenti comunali».