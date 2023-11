La popolazione invecchia, i baby boomer vanno in pensione e non c’è da stare tranquilli

Mercato del lavoro, servizi educativi, sanitari, assistenziali e sistema pensionistico: per quanto fatichi ad essere messo al centro della discussione politica, l’evoluzione demografica del nostro paese ha già cominciato a presentare il conto in quasi ogni ambito del nostro Sistema Paese. Ed è solo l’inizio.

Per rendere l’idea dell’enorme cambiamento in atto, e di quanto sia reale anche nella nostra provincia di Varese, abbiamo costruito il grafico animato che trovate in testa a questo articolo (è sufficiente cliccare il tasto play per far partire la serie storica).

L’evoluzione demografica in corso è più evidente che mai: al crollo delle nascite e alla diminuzione della popolazione in età lavorativa corrisponde un aumento (che in pochi anni diventerà vertiginoso) della popolazione in età da pensione e anziana.

L’impatto sull’organizzazione dei servizi alla persona, sul lavoro e la pensione sarà sempre più radicale. E per quanto talune forze politiche abbiano drenato consenso frapponendosi, ad esempio, alla revisione del sistema pensionistico osserviamo, ed è storia di questi giorni, come la realtà costringa inesorabilmente ad una presa d’atto di cui la riforma Fornero è stato solo il primo passo.

Oggi uno studio di Prometeia, società di consulenza e sviluppo, fotografa anche gli effetti attesi sul mercato del lavoro a causa dell’invecchiamento della popolazione a livello nazionale.

Con l’ingresso in pensione della generazione dei baby boomer (dal grafico di cui sopra è evidente), l’Italia si trova di fronte a un sostanziale mismatch nel mercato del lavoro. L’invecchiamento della popolazione non è solo una preoccupazione futura ma una realtà attuale che richiede attenzione. Entro il 2030, l’Italia dovrà sostituire circa 500mila lavoratori all’anno a causa dei pensionamenti. Tuttavia, le coorti più giovani sono più piccole e, anche nelle condizioni ottimali, potrebbero fornire solo circa 400mila sostituti ogni anno creando un buco di 100mila lavoratori ogni anno.

Questo divario è ulteriormente ampliato dalla mancata corrispondenza delle qualifiche tra gli individui disoccupati o inattivi e le esigenze delle aziende. E se vogliamo essere precisi, alle nostre latitudini, pesa anche la concorrenza elvetica che ha fatto crescere enormemente il lavoro frontaliero.

Le sfide poste dalla dinamica demografica (non quella che avverrà ma quella che è già avvenuta) sono enormi. Le soluzioni possono essere avvincenti ma è più probabile che siano per la maggior parte dolorose. L’importante è che i numeri che fotografano la composizione e l’evoluzione della popolazione siano messi al primo posto delle variabili che compongono la programmazione politica. È importante che lo comprendano i politici ma ancor di più tutti i cittadini, che in fin dei conti continuano ad essere coloro ai quali i decisori devono rispondere.