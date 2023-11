La Pro Crosio Della Valle cerca hobbisti per il mercatino di Natale

Crosio della Valle si prepara ad accogliere l’evento che farà la gioia di grandi e bambini: il Mercatino degli Hobbisti. Il mercatino organizzato dall’associazione APS Pro Crosio, offre un’opportunità unica di scoprire l’artigianato locale e trascorrere una giornata all’insegna della creatività e della tradizione.

Il Mercatino degli Hobbisti si terrà il 3 dicembre, dalle ore 10 in poi. La data non potrebbe essere più perfetta per immergersi nell’atmosfera natalizia, scoprire regali unici e gustare prelibatezze gastronomiche.

Questo evento promette una varietà di attrazioni per soddisfare tutti i gusti. Il programma include uno stand gastronomico dove potrete assaporare prelibatezze locali e piatti tradizionali. Inoltre, i visitatori avranno l’opportunità di sfogliare una vasta selezione di prodotti artigianali, creazioni uniche e pezzi d’arte realizzati da talentuosi hobbisti.

Il Mercatino degli Hobbisti Aps Pro Crosio ospiterà un concerto eseguito dall’Accademia Musicale Camille Saint-Saëns. La musica aggiungerà un tocco speciale all’evento, creando un’atmosfera incantevole e coinvolgente.

L’evento gode del patrocinio del Comune di Crosio della Valle. L’Associazione APS Pro Crosio sta cercando appassionati creativi che vogliano condividere il proprio talento e le proprie opere con il pubblico. Per informazioni e iscrizioni contattare Debora al numero 346 9522126.

Il Mercatino degli Hobbisti Aps Pro Crosio è un evento imperdibile che unisce tradizione, creatività e divertimento.