La Pro Patria verso Legnago, Colombo: “Proveremo qualcosa di diverso”

Sarà una Pro Patria “diversa” quella in campo questa sera, sabato 25 novembre, ore 20:45, al Sandrini di Legnago? Forse, almeno da quello che mister Riccardo Colombo lascia presagire parlando in sala stampa di “novità” per i tigrotti di Busto Arsizio in occasione della quindicesima giornata del Girone A di Serie C.

Sicuramente la squadra bianco-blu, ferma al diciassettesimo posto in classifica, dovrà mostrare un atteggiamento diverso rispetto a quanto mostrato per gran parte dell’ultimo mese. Novembre è stato caratterizzato da appena 1 punto in 5 gare di campionato, con l’ultima vittoria della Pro Patria che risale esattamente a un mese fa, lo scorso 21 ottobre nel successo a Meda sul Renate. Da allora quattro sconfitte consecutive e il pareggio in rimonta sabato scorso allo Speroni.

Suggestiva, tuttavia, anche la possibilità di una modifica tattica, che potrebbe essere suggerita dalle condizioni fisiche non ottimali del centrocampo bianco-blu. Oltre al lungo degente Mallamo -unico vero e proprio escluso dei tigrotti -, ben due (Nicco e il regista Bertoni) dei veterani della mediana saranno convocati solo per “onor di firma” e in supporto del gruppo, ma difficilmente scenderanno sul campo veneto a causa di qualche noia muscolare. A questo punto c’è da capire se il mister si affiderà ai rimanenti Fietta, Marano e Ferri (a cui si più aggiungere anche il jolly Citterio), oppure se lanciare dal primo minuto l’attaccante Stanzani in qualità di mezzala, così da lasciare spazio di manovra sulla trequarti a uno scalpitante Pitou dietro la prima punta, nel ballottaggio tra Parker e Castelli.

Nel rigido 352, come è anche quello bustocco, le due seconde punte (Stanzani – più realizzatore e miglior marcatore della squadra – e Pitou – più rifinitore -) finora hanno avuto poco spazio per co-esistere, quasi sempre solo in momenti di svantaggio quando la squadra si doveva sbilanciare alla ricerca del pareggio. Tuttavia, la situazione semi-emergenziale del centrocampo potrebbe portare per la prima volta i due giocatori più tecnici della squadra, per lo meno del reparto offensivo, a condividere il campo fin dal fischio di inizio. Più verosimilmente in due posizioni di campo differenti piuttosto che entrambi in linea alle spalle della prima punta.

Queste le parole di mister Riccardo Colombo in sala stampa.

“LEGNAGO ARRIVA DA UN FIDDUCIA CHE ENTUSIASMO”

«Sarà una partita difficile perché il Legnago viene da una vittoria importante. Sicuramente questo ha dato tanto entusiasmo a una squadra che ha la stessa ossatura dell’anno scorso e che ha vinto il campionato (di Serie D, ndr.). Giocano con fiducia, entusiasmo e spensieratezza, sull’onda del campionato dello scorso anno».

“RIPARTIRE DAL SECONDO TEMPO COL FIORENZUOLA”

«Noi dovremo dimostrarci più aggressivi di loro in campo, se ripeteremo il secondo tempo di sabato scorso allora potremo toglierci delle belle soddisfazioni. In settimana abbiamo rivisto la partita (col Fiorenzuola), siamo andati un po’ in difficoltà nella parte del secondo tempo. Abbiamo anche lavorato a qualche nuovo aspetto tattico, vedremo se utilizzarlo già oppure se aspettare per introdurre qualche novità. Ad ogni modo ci siamo allenati bene e quella passata è stata una settimana di lavoro importante».

“IMPORTANTE ESSERE TUTTI INSIEME”

«In questo momento è importante essere tutti insieme: Nicco non è ancora in condizione ma verrà con noi in trasferta perché è molto importante all’interno del gruppo, anche Bertoni non sta benissimo, ma verrà anche lui. Solo Mallamo è fuori, gli altri saranno tutti con noi. Penso che la forza debba essere questa: un gruppo coeso a raggiungere l’obiettivo».

“DOBBIAMO ASSOLUTAMENTE FARE PUNTI”

«Sabato scorso abbiamo già avuto segnali importanti, a partire dalla prima azione, con segnali di rabbia. Questo aspetto dobbiamo portarcelo dietro e in campo. Se avremo più aggressività del Legnago allora potremo portare a casa la casa partita. E in questo momento dobbiamo assolutamente fare punti e muovere sempre la classifica, anche per il morale. Fare punti dà più forza per lavorare meglio in settimana».

