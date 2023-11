La quinta edizione di Busto Arsizio Photo Contest

Il Busto Arsizio Photo Contest è un concorso fotografico sulla Città di Busto Arsizio, ideato ed organizzato da Andreella Photo nel 2018, per proporre un evento culturale in grado di fondere la passione della fotografia e la promozione del territorio di Busto Arsizio, con il patrocinio alla Cultura della città. Quest’anno la quinta edizione del concorso si svolge sabato 11 e domenica 12 novembre 2023 ed è come sempre rivolta ai fotoamatori non professionisti che vogliono cimentarsi con il concorso fotografico.

Sabato 11 novembre alle ore 10:00 verranno svelati i 4 temi che i partecipanti dovranno seguire per fotografare la città entro 48 ore, e poi da lunedì potranno scegliere e caricare le fotografie che vogliono far concorrere al Contest fino a mercoledì. Una giuria di 4 fotografi professionisti giudicherà le immagini che verranno proposte e decreterà i vincitori. La giuria quest’anno è composta da Massimo Sestini, fotografo di fama internazionale e vincitore di un World Press Photo, Ibrahim Malla, fotografo professionista ufficiale Mezzaluna Rossa Araba Siriana, Gerardo Bonomo, giornalista e fotografo tra i massimi esperti di fotografia in bianco e nero, Sarah Leoni, di Andreella Photo, conduttrice e coorganizzatrice di Dia Sotto le Stelle, Festival Internazionale di Fotografia ed Arti Multimediali. Il Busto Arsizio Photo Contest è uno degli eventi fotografici più attesi dai fotoamatori e dagli amanti della fotografia della Provincia di Varese e dell’Altomilanese.

Ogni anno, infatti, il numero dei partecipanti aumenta, così come l’entusiasmo e la quantità degli scatti presentati alla giuria. «Il Busto Arsizio Photo Contest è ormai diventato un appuntamento atteso ed irrinunciabile per la nostra organizzazione e la nostra città, è attesissimo dai partecipanti che, ogni anno, aumentano di numero, bravura ed entusiasmo, anche grazie al passaparola. L’aspetto che ci dà maggiore soddisfazione è che di anno in anno il livello fotografico degli scatti presentati aumenta sempre di più. Il Contest crea anche un’enorme aspettativa: tantissimi fotoamatori lo aspettano con ansia, per cimentarsi con la fotografia, ritrovarsi dopo un anno e condividere una passione insieme a noi e agli altri partecipanti. Un weekend di spensieratezza e serenità, che ogni anno ci sorprende regalandoci degli scorci della città veramente inaspettati», dichiara Sarah Leoni di Andreella Photo, organizzatore dell’evento.

«Torna anche quest’anno un’ iniziativa che coniuga il linguaggio artistico e culturale della fotografia con la valorizzazione dell’identità cittadina e permette di raccontare a ogni edizione una nuova Busto, una città diversa, grazie allo sguardo dei partecipanti al concorso. Per tutti un invito a guardare oltre le consuetudini e a cogliere le bellezze e gli aspetti inediti che la città sa e può regalarci: ringrazio Andreella Photo per la cura con cui a ogni edizione rinnova l’iniziativa anche con la scelta di temi sfidanti per i nostri fotoamatori» afferma la vicesindaco e assessore a Cultura e Identità Manuela Maffioli. Come sempre la partecipazione al Contest è gratuita e le immagini vincitrici e segnalate dalla Giuria verranno esposte nel 2024 nella mostra dedicata a questa edizione del Busto Arsizio Photo Contest. Per iscrizioni: www.bustoarsiziophotocontest.it