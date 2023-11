La raccolta di scatole solidali di Natale di Casaringhio Aps ritorna a Cassano Magnago e Busto

Visto il successo delle edizioni precedenti e con l’arrivo delle festività natalizie sta per tornare l’iniziativa delle scatole benefiche. L’associazione Casaringhio Aps ha deciso di riproporre a Cassano Magnago, con il patrocinio del comune, le “Scatole solidali per i bisognosi” con l’obiettivo di portare ristoro fisico e morale alle persone svantaggiate presenti nelle comunità della provincia di Varese e dell’Alto Milanese. Si tratta di pacchi, raccolti dai volontari attraverso i donatori, che potranno contenere cibi non deperibili, prodotti per l’igiene, vestiario o giocattoli e che verranno regalati ai bisognosi nel periodo delle feste.

Tutti i pacchi dono raccolti saranno consegnati direttamente alle persone bisognose seguite da Casaringhio, alle famiglie dei detenuti e alle associazioni del territorio dedite alla solidarietà e al sostegno come: Associazione Conoscere è Vita, La finestra del sole, La parola vera, Passaparola, We are Milano ets e Aiuto reciproco odv Vzaemodopomoga.

La novità per quest’anno sarà la possibilità di preparare dei pacchi dono dedicati agli animali d’affezione che per molte persone sono gli angeli custodi a quattro zampe che contribuiscono a mitigare la solitudine riempiendo le case e i cuori dei loro padroni. Le scatole, in questo caso andranno alle realtà di accoglienza di animali del territorio.

Con l’edizione 2023 si rinnova la collaborazione tra la presidente di Casaringhio Aps, Sara Vega, anche con la nuova amministrazione cassanese con il capogruppo di maggioranza della lista civica Poliseno – Ottaviani Sindaco, Andrea Pisani.

Attraverso i punti di raccolta che a partire da lunedì 13 novembre fino a sabato 23 dicembre, nella città di Cassano Magnago saranno alle seguenti attività:

• KM Hair, Beauty & Barber in via Mazzini, 25

Orario Mar-Gio-Sab 9.00-18.00, Mer 13.00-20.00, Ven 9.00-19.00

• La Tartaruga arredatori di spazi esterni in via Vecchia Villa, 2

Orario Lun 15.30-19.00 Mar-Sab 9.30-12.00 e 15.30-19.00

• Studio Massoterapico Rossetti in via Carducci, 26

Orario Lun-Sab 9.00-20.00

(Visto il periodo di Festività suggeriamo di consultare le singole pagine Facebook o siti web delle Attività per verificare eventuali cambiamenti d’orario )

Tutto il materiale raccolto sarà successivamente trasferito nel centro di raccolta dell’associazione dai volontari per essere distribuito agli utenti designati.

Ulteriori punti di consegna sono stati istituiti a:

– Sede Casaringhio in via delle Cicale 2, a Busto Arsizio (previo contatto al 3457824030)

– My bakery panificio in via Magenta 54 a Busto Arsizio

– Pilates Project in via Venezia 12 a Busto Arsizio (Lun-Ven 17.30–19.30)

– Lavatoio Poly lavanderia in piazza Volontari della Libertà 1 ad Olgiate Olona (Lun–Dom 7.00–23.00)

Pisani ha dichiarato: «Sono felice di aver consolidato negli anni questa iniziativa di solidarietà rivolta ai nostri cittadini, la nostra Città è intrinsecamente votata ad aiutare ed assistere le Persone in difficoltà. Il grande lavoro dell’assessore Anna Lodrini, coadiuvata dalle competenze dei collaboratori dell’ufficio dei servizi sociali, è abbinato alle iniziative delle associazioni del terzo settore che da anni si adoperano concretamente sensibilizzando la cittadinanza sul valore del dono. Quest’anno si sono aggiunte nuove attività commerciali alle storiche delle precedenti edizioni, a tutte loro va il mio ringraziamento personale e quello di tutta l’Amministrazione, per l’attenzione e la disponibilità dimostrata verso una proposta di solidarietà. La nostra città è da sempre interessata a collaborare con le realtà associative del territorio che realizzino azioni concrete rivolte a mitigare le situazioni di difficoltà che possono avvenire durante la vita».

Qualche istruzione operativa:

Prendi una scatola delle scarpe e mettici dentro una cosa calda (guanti, sciarpa, cappellino, maglione, coperta ecc.), una cosa golosa, un passatempo (libro, rivista, sudoku, matite ecc.), un prodotto di bellezza (crema, bagno schiuma, profumo ecc.) e un biglietto gentile… perché le parole valgono anche più degli oggetti!

SCATOLA UOMO/DONNA:

La Cosa Calda e il Passatempo: Nuovo o “usati” ma in buono stato (Esempio sciarpa, guanti, maglione, cappello ecc)

La Cosa Golosa: Cibo non deperibile e sigillato (Esempio biscotti, cioccolato, caramelle, torroncini)

Il Prodotto di Bellezza: Deve essere nuovo (Esempio dentifricio, spazzolino, deodorante,

bagnoschiuma, crema corpo, profumo, assorbenti, qualsiasi cosa sia beauty)

Il Biglietto Gentile: forse la cosa che scalderà di più il cuore di chi aprirà la vostra scatola!



SCATOLA BIMBO:

La Cosa Calda e il Passatempo: possono essere “usati” ma in buono stato – indicare sempre

età e sesso sulla scatola

La Cosa Golosa: Cibo non deperibile e sigillato (Esempio biscotti, cioccolato, caramelle, torroncini)

Il Prodotto di Bellezza: Un dentifricio, uno spazzolino o un detergente per bambini

Il Biglietto Gentile: Un disegno fatto dal vostro bambino potrebbe essere un bellissimo

pensiero

SCATOLA ANIMALI ( Cane o Gatto ):

La Cosa Calda e il Passatempo: Nuovo o “usati” ma in buono stato

La Cosa Golosa: Alimenti non deperibili e non scaduti ( crocchette, umido, stick ecc )

Il Prodotto d’Igiene: Deve essere nuovo

Incarta la scatola, decorala e raccomandiamo sempre di indicare a chi è destinato destinato il

dono: donna, uomo o bambino/a (aggiungere fascia età), Cane o Gatto.

Ovviamente una famiglia può preparare più di una scatola

Usate il vostro Cuore e la Fantasia e godetevi questo momento che riscalderà l’anima a voi e

ai nostri utenti nel ricevere tanta attenzione durante il periodo Natalizio.