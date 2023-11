La Ritmica Nervianese guadagna 4 pass per il campionato italiano

Incetta di medaglie per la Ritmica nervianese che nei giorni scorsi a Castellanza ha conquistato 1 oro, 1 argento, 1 bronzo e un 4° posto che sostanzialmente significano 4 passaggi al campionato italiano di specialità.

«Ancora più importante è stata l’impresa di Fabiola Sutera che nella specialità palla senior ha vinto la gara e si laurea campionessa interregionale senior alla palla con il personale di 28.2, lasciandosi dietro le 11 avversarie del nord ovest – spiegano dalla società -. Un risultato per niente scontato ma che è arrivato grazie ad un’esecuzione espressiva e sicura che ha convinto la giuria. Anche Chiara Rebasti, nonostante un errore a inizio esercizio, ha staccato il biglietto per il nazionale di Campobasso con il 4° posto di giornata alle clavette e un punteggio in salendo di ben 25.800».

Inoltre le “magic 2” nell’esercizio di coppia hanno ottenuto l’argento interregionale e il 3° pass per il campionato italiano. «Un errore a fine esercizio non ha permesso loro di ottenere un punteggio ancora più alto – spiegano dalla Ritmica Nervianese -, ma avranno la possibilità di rifarsi al campionato italiano che si terrà a Campobasso il prossimo 16/17/18/19 novembre».

La ciliegina sulla torta arriva con la giovane nervianese Agnese Perotta, che sulle note di Belle ha ottenuto un bronzo di zona tecnica e il 4° passaggio nazionale. Un’ottima esecuzione alla palla non è però bastato per ottenere il passaggio anche in questo attrezzo.

Un plauso anche a Valentina Fabiano che nelle junior 2 al cerchio ha ottenuto 24.400 al cerchio migliorando di ben 2 punti dalla fase regionale, e per la più piccola di casa nervianese Tea Petrizzi, che alla palla allieve 1 fascia ha ottenuto il 5° posto.