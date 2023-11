La rivista scientifica Nature pubblica un articolo della d.ssa Pederiva chirurga pediatrica dell’ospedale Del Ponte

La prestigiosa rivista scientifica Nature ha pubblicato un articolo il cui primo firmatario è la dott.ssa Federica lefoto id=1538024], chirurgo pediatrico dell’équipe della Chirurgia Pediatrica dell’Ospedale Del Ponte di Varese. È dedicato alle malformazioni polmonari congenite che sono anomalie di sviluppo e comprendono la CPAM, il sequestro polmonare, l’enfisema lobare congenito, la cisti broncogena e l’atresia bronchiale.

Alla nascita sono per lo più asintomatiche e vengono generalmente diagnosticate con l’ecografia prenatale, ma necessitano di conferma mediante TAC nei primi mesi di vita. La lobectomia toracoscopica è il trattamento da preferirsi per ridurre il rischio di infezioni ricorrenti e il temuto rischio di trasformazione maligna, quest’ultimo associato ad alcune delle malformazioni (CPAM, sequestro polmonare e cisti broncogena).

L’articolo propone delle raccomandazioni condivise dai maggiori esperti internazionali riguardo la diagnosi pre e postnatale, la terapia chirurgica, che dovrebbe essere eseguita nei centri con esperienza consolidata sulle tecniche mininvasive toraciche, e il follow up.

«E’ una grande soddisfazione vedere pubblicato questo lavoro realizzato coordinando un team di esperti, come il Prof. Rothenberg, riferimento mondiale per la chirurgia toracoscopica pediatrica e da sempre affezionato mentore del nostro reparto – commenta la Dott.ssa Pederiva – L’alto livello scientifico della rivista fa sperare che questo lavoro sarà di riferimento internazionale nei prossimi anni. Questo risultato corona un lungo percorso iniziato con un dottorato di ricerca internazionale conseguito nel 2012 a Madrid. Da allora mi occupo di ricerca sulle malformazioni congenite e, in particolare, da più di dieci anni, su quelle polmonari. Questa mia passione è in perfetta sintonia con la mission della Chirurgia Pediatrica dell’Ospedale Del Ponte, diretta dal Dr. Valerio Gentilino, che ha fatto di questa patologia il fulcro del suo interesse clinico-chirurgico».