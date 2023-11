La sciarpa tricolore a sei commissari della polizia del Varesotto

Nella giornata di lunedì 20 novembre a Roma, nella Scuola Superiore di Polizia, alla presenza del Capo della Polizia Vittorio Pisani, è avvenuta la cerimonia di consegna della sciarpa tricolore a 574 neo-commissari in servizio nella provincia della capitale.

In concomitanza, il Questore di Varese Michele Morelli ha consegnato la sciarpa tricolore ai sei commissari della Polizia di Stato in servizio nella nostra provincia; la sciarpa tricolore è il simbolo dell’Autorità di pubblica sicurezza, prerogativa esclusiva che la legge attribuisce ai funzionari della Polizia di Stato.

Il Capo della Polizia ha ringraziato i neo-funzionari della Polizia di Stato per l’impegno profuso in oltre 30 anni di servizio sottolineando l’importanza per tutti loro, d’ora in avanti, di essere d’esempio, in questa nuova veste, per le nuove generazioni di poliziotti.

Auguriamo loro un buon proseguimento di carriera.