La sede di Confindustria Varese a Castellanza, con Mill opportunità anche per l’Altomilanese

«Il nostro Altomilanese non può far finta di nulla, se nella vicina Castellanza sta per nascere il progetto Mill, il nuovo quartier generale di Confindustria Varese all’interno dell’Università Liuc», il pensiero è stato manifestato ieri sera, martedì 28 novembre, da Maurizio Carminati presidente di Confindustria Altomilanese nell’incontro al Lions Club Legnano Rescaldina Sempione che ha visto relatore Roberto Grassi presidente di Confindustria Varese, affiancato da Riccardo Comerio presidente Università Liuc.

Il progetto Mill (Manufacturing, Innovation, Learning, Logistic) è un acceleratore di imprenditorialità, la cabina di regia del Piano Strategico #Varese2050 che “traccia, tra le proprie linee strategiche, quella centrale consistente nella creazione di una “Fabbrica del Sapere e del Saper fare”.

«Mill – ha spiegato il presidente Grassi – ha l’obiettivo di dotare Varese di una strategia di riposizionamento capace di rimettere a sistema e valorizzare le forze del territorio, attraverso le quali compensare le debolezze e ritrovare lo slancio di quel fermento imprenditoriale che ha fatto le fortune della comunità economica e sociale del Varesotto, per la costruzione di una provincia che nei prossimi anni possa diventare più attrattiva per talenti, startup, imprese e investitori. Sarà il nostro Kilometro Rosso. Inserito nel contesto dell’università Liuc diventerà un tutt’uno con essa, andando a recuperare una vasta area abbandonata sulla sponda sinistra del fiume Olona, che verrà aperta al pubblico, con un auditorium, uffici, un campus residenziale per gli studenti, impianti sportivi e soprattutto la nuova sede di Confindustria».

Il Piano Strategico #Varese2050 ha affermato sempre il presidente Grassi, «è nato dopo un anno di analisi e di ascolto con gli stakeholder per un rilancio del fermento imprenditoriale del territorio e renderlo più attrattivo non solo economicamente, ma anche da un punto di vista sociale. La provincia di Varese ha numerosi aspetti positivi, tuttavia emergono sempre più criticità come la perdita di competitività e la erosione della ricchezza accumulata nel passato. Costruire un luogo di aggregazione del sapere e del saper fare diventa una priorità».

Ecco così Mill, con cinque punti strategici: un acceleratore di imprenditorialità da cui ripartire, mettere i cluster industriali al centro delle strategie di sviluppo del territorio; rinforzando le specializzazioni esistenti, costruire l’ecosistema dell’innovazione favorendo la creazione di startup attorno alle specializzazioni del territorio; fare di logistica e trasporti i driver strategici per la competitività del territorio e l’accessibilità allo stesso; diventare una “wellness destination”, valorizzando l’eccellenza dello sport, le risorse naturali e la qualità della vita del territorio.

L’incontro introdotto dal presidente del LC Legnano Rescaldina Sempione, Carlo Massironi, ha visto la presenza di Silvia Pagani direttore Confindustria Varese, Andrea Pontani direttore Confindustria Altomilanese, Davide Cionfrini responsabile comunicazione Confindustria Varese, e quella di altri Club, come Legnano Host, Castello Le Robinie, Carroccio, San Vittore Olona, Lombardia Digital, Busto Arsizio Host, Olgiate Olona, Busto Arsizio Lombardia e il Panathlon La Malpensa.