La sindrome della rana bollita e i problemi dell’economia del Paese riempiono la sala Varesevive

Sapete cosa succede a una rana se lai mette in una pentola di acqua fredda e poi si accende il fuoco? Muore, ovviamente, ma senza accorgersi o reagire, perchè non si rende conto della situazione in cui è. Ed è la “sindrome della rana bollita” il rischio che corre l’Italia in economia e l’argomento intorno a cui si è svolta la serata.

A introdurla, e spiegarla insieme a una serie di informazioni finanziarie di base, necessarie per comprendere il dibattito è stato Francesco M. Renne (faculty member, Cuoa business school) che ha così ben introdotto il dibattito che ha visto confrontarsi Marco Bentivogli (già segretario Fim-Cisl; coordinatore Base Italia), Rita D’Ecclesia (docente, metodi quantitativi in economia e finanza, UniSapienza) e Vitalba Azzollini (giurista; fellow Istituto Bruno Leoni) e, da remoto, Luigi Marattin (docente, politica economica, UniBo; deputato Italia Viva), moderati da Matteo Inzaghi.

Ad ascoltarli, una sala piena di persone – tra le quali molti politici e rappresentanti delle istituzioni – che hanno riempito la sala Varesevive di via Lonati per questo incontro organizzato dall’associazione “Persone e Città” e presentato dal presidente dell’associazione, Raffaele Nurra.

Proprio Nurra ha approfittato dell’occasione per lanciare, a nome dell’associazione, il progetto KF² VARESE DAY, appuntamento annuale che verterà su “dialoghi di economia, diritto e politica – parlare ai giovani per capire il presente”, con l’intento di far conoscere e avvicinare questi temi (e le Istituzioni che se ne occupano) ai cittadini. “Perché è importante conoscere la complessità, e le soluzioni non si ottengono le frasi fatte”. La giornata prevederà tre tavole rotonde con personaggi di alto livello, il cui primo appuntamento è già fissato: il 18 maggio 2024.