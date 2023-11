La situazione dei pendolari sui treni di Trenord è sempre più insostenibile

Gentile direttore,

Mi chiamo Dario Marcello. Sono un pendolare Trenord (linea Laveno M.lago – Milano Cadorna), prendo il treno tutti i giorni per andare al lavoro.

La situazione di Trenord è diventata insostenibile, scrivo alla Vostra redazione perché vorrei dar voce alla frustrazione dei pendolari e denunciare le prese in giro che vengono comunicate alla povera gente che tutte le mattine non sa a che ora arriverà al lavoro.

Lo scorso 14 novembre mi trovavo sul treno Varese Nord – Milano Cadorna delle 7.50, treno che ha sostituito un treno diretto precedente perché soppresso per non si sa quale motivo. L’app di Trenord NON comunica o comunica sempre in ritardo e giustifica i ritardi (sempre sbagliati) con motivazioni non vere.

Mentre scrivo siamo a Saronno ma nessuno poteva salire, per mancanza di posto, già da Abbiate Guazzone (foto).

L’unico modo per poter aiutare i pendolari è far conoscere le condizioni di viaggio di persone che hanno una dignità e che vanno a lavorare o studiare e che pagano abbonamenti sempre più cari.

Chiudo ricordando la notizia, letta sempre su Varesenews, del recente aumento di stipendio per l’AD di Trenord S.p.A.

Ringraziandovi per la disponibilità,

Un saluto cordiale

Dario Marcello