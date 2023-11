“La sonata a Kreutzer”, tratta da Tolstoj, in scena a Ferno

In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, sabato 25 novembre l’Alleanza Cooperativa San Martino di Ferno ospita la compagnia teatrale CamparIPadoaN con lo spettacolo “La sonata a Kreutzer”, tratto da L. Tolstoj

– Come è stata creata Eva, la donna, da una costola dell’uomo, così rimarrà fino alla fine dei tempi! – disse il vecchio scuotendo il capo con aria severa e trionfante. – Siete voi uomini che ragionate così. Vi siete dati la libertà ma la donna vorreste tenere rinchiusa. – diceva la signora senza arrendersi.

LA SONATA A KREUTZER nasce da un improvvisato e quanto mai animato dialogo sull’amore: “qual è mai l’amore. Cosa dobbiamo intendere come amore vero? E come si fa a vivere con una persona quando l’amore non c’è?”, per approdare verso una lunga e tormentata confessione del protagonista che ci trascina nelle profondità degli animi umani e va ad illuminare lì dove è buio, dalla mediocrità e ipocrisia del rapporto di coppia alla delirante gelosia che sempre più vorticosamente porta il protagonista a sentirsi minacciato nel proprio esaltato orgoglio maschilista fino a scatenare la sua furia sull’inerme moglie.

Ne esce una bellissima e potente analisi sull’amore di coppia, talmente profonda da valicare i confini del tempo e delle epoche.

Appuntamento sabato 25 novembre 2023 alle ore 21:15 in Via Mazzini 16 a Ferno.