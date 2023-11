“La squadra antidegrado di Varese è appiedata” la denuncia di Domenico Esposito

Il consigliere comunale di Varese Domenico Esposito ha denunciato il disservizio della squadra antidegrado, che è rimasta senza il furgone Porter, utilizzato per gli interventi urgenti. Il mezzo è guasto da molte settimane.

L’assessore all’ambiente Nicoletta San Martino ha confermato il guasto, ma ha precisato che la squadra può utilizzare un’auto elettrica sostitutiva e che è comunque già previsto uno stanziamento per un veicolo nuovo.

«La squadra antidegrado è un servizio essenziale per la città – ha dichiarato il consigliere Esposito – e non è possibile che sia rimasta senza furgone per così tanto tempo. Chiedo all’amministrazione di intervenire al più presto per risolvere il problema e garantire alla squadra gli strumenti necessari per svolgere il proprio lavoro».

«Stiamo lavorando per risolvere il problema – ha risposto l’assessore San Martino – e abbiamo già previsto uno stanziamento per un veicolo nuovo. Nel frattempo, la squadra può utilizzare un’auto elettrica sostitutiva».