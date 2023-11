La stagione sinfonica di Busto Arsizio porta sul palco del teatro Sociale Francesco Manara

Il primo violino dell’Orchestra del Teatro alla Scala Francesco Manara sarà protagonista del secondo appuntamento della Stagione Sinfonica 2023-2024, a cura dell’Associazione Culturale Musikademia APS, in collaborazione con il Teatro Sociale Delia Cajelli e l’Amministrazione comunale, sabato 18 novembre alle ore 21.00, insieme all’Orchestra Bazzini Consort di Brescia. Il programma della serata porterà in risalto le raffinatezze dell’Opera in una panoramica sui più grandi compositori operistici, da Verdi a Rossini, da Puccini a Donizetti.

Violinista di spicco della musica classica italiana, Manara si è formato al Conservatorio G. Verdi di Torino sotto la guida di Massimo Marin. Nel 1992 è stato scelto da Riccardo Muti per l’Orchestra scaligera, ruolo nel quale è invitato a suonare con le orchestre più prestigiose, come l’Accademia di Santa Cecilia, la Bayerische Staatsoper di Monaco di Baviera e la Royal Concertgebouw Orchestra di Amsterdam.

Come spiega il M° Davide Bontempo, direttore artistico e musicale della Stagione Sinfonica del Teatro e presidente di Musikademia, il concerto Francesco Manara & Bazzini Consort è uno degli appuntamenti più attesi della Stagione Sinfonica. Non solo una proposta musicale di altissimo livello ma una vera e propria opportunità per tutta la comunità di farsi incantare dal suono del grande artista scaligero. Un concerto non rivolto solo agli appassionati di Opera, i quali avranno modo di gustare le raffinatezze operistiche da un punto di vista completamente diverso ovvero solamente strumentale, ma anche a chi non è intenditore. Tutta la programmazione infatti è pensata per una platea eterogenea, che sappia emozionare un pubblico il più vario possibile e che sia in grado di affascinare in particolare le nuove generazioni.

La Stagione Sinfonica 2023-2024 è organizzata da Musikademia in collaborazione con l’associazione Educarte e il Teatro Sociale Delia Cajelli, con il Patrocinio del Comune di Busto Arsizio, con il sostegno della Fondazione Comunitaria del Varesotto tramite il Bando Arte&Cultura 2023, e con il sostegno degli sponsor Dino Ceccuzzi, Studio Vabri – Dottori Commercialisti, Fin-Cle Srl, Tethasolution Srl, LPG advisors Dottori Commercialisti Associati e Istituto Clinico San Carlo.

Come partecipare

Biglietti acquistabili su VIVATICKET:

oppure presso la biglietteria del Teatro Sociale Delia Cajelli, piazza Plebiscito n°8, Busto Arsizio (VA), LUN-VEN 16.00-18.00.