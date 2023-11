La “Storia di un no” sul palco a Tradate contro la violenza sulle donne

Baobab Cooperativa Sociale è lieta di presentare e promuovere un evento teatrale straordinario a cura della Compagnia Teatrale Arione de Falco. La rappresentazione, intitolata “Storia di un NO,” avrà luogo al Cinema Teatro Nuovo di Tradate il 17 novembre 2023, con ingresso gratuito per tutti gli spettatori interessati.

La Compagnia Teatrale Arione de Falco, insignita nel 2022 dell’Eolo Award, prestigioso premio dedicato al teatro ragazzi italiano, porta sul palco un lavoro coinvolgente e profondo. La teatralizzazione ha ottenuto il patrocinio morale del Comune di Tradate, sottolineando l’importanza e la rilevanza dell’evento nell’ambito culturale e sociale della comunità.

La rappresentazione, consigliata per un pubblico dai 12 anni in su, si inserisce nell’ambito delle iniziative volte a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della non violenza contro le donne. In coincidenza con la data designata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, il 25 novembre, l’evento mira a contribuire alla sensibilizzazione precoce, fondamentale per prevenire e contrastare la violenza di genere e promuovere relazioni basate sulla non violenza.

Il link al modulo di prenotazione è disponibile su: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3NVKrfLX3JoVvBbcERfHAmOwHMGbEvDb92lnN4SLmL9UM0A/viewform?usp=sf_link.

“Storia di un NO” affronta la complessità dei primi innamoramenti, esplorando le sfumature e le contraddizioni tipiche della preadolescenza e adolescenza. Le parole chiave come educazione sentimentale, parità, stereotipi di genere, amore tossico e violenza di genere saranno al centro della trama, offrendo al pubblico un’occasione unica di riflessione su sé stessi e sui rapporti con gli altri.