La Varesina cala il tris in rimonta contro il Club Milano

La Varesina centra la terza vittoria consecutiva in campionato dopo una partita al cardiopalma. Il primo tempo si chiude con le “Fenici” in vantaggio, firmato da Gasparri. Nel secondo tempo inizia forte il Club Milano che ribalta la partita in otto minuti. Nel finale entra Oboe che segna la doppietta che lancia la sua squadra.

Nel prossimo turno, domenica 26 novembre, la Varesina sarà ospite del Caldiero Terme dove andrà in scena un match d’alta classifica. Club Milano invece ritorna tra le mura amiche dove riceverà la Virtus Ciserano Bergamo.

FISCHIO D’INIZIO

Mister Spilli ripropone lo stesso undici iniziale di Crema con il ritorno tra i pali di Basti, dopo il turno di riposo di coppa, difesa a 4 con Cosentino e Grieco al centro, ai loro lati Rodolfo Masera e Perin. Centrocampo composto dal tandem Guidetti-Gatti, mentre in avanti confermatissimo il quartetto che vede Vitale, Orellana Cruz e Gasparri a supporto di bomber Manicone.

Goffi risponde con il 3-5-2 molto rimaneggiato a causa di assenze e squalifiche. In porta Stucchi, davanti a lui il terzetto composto da Galliani, Scaglione e Rigo. il Terzetto di centrocampo è formato da M. Dioh, Cuoco e Greco ai loro lati Fall e Ruiz Giraldo. Davanti spazio alla coppia composta da capitan Rankovic e Grechi.

Primo tempo

Calcio d’inizio affidato agli ospiti, con la casacca classica bianca con la croce rossa. La Varesina attacca da sinistra verso destra, in maglia blucerchiata.

A partire forte sono gli ospiti con una punizione defilata dalla sinistra con colpo di testa da posizione defilata che finisce alto. Successivamente ancora Club Milano in avanti con un tiro dalla distanza di Dioh bloccato in presa alta dal portiere delle “Fenici”. Poco dopo arriva l’occasione più clamorosa: dopo un errore in disimpegno della Varesina, Ruiz Giraldo si invola in contropiede verso l’area dei padroni di casa e serve al centro Grechi che a tu per tu con Basti colpisce solo il palo.

Pericolo scampato per i ragazzi di Spilli che iniziano a premere con un’incursione dalla sinistra di Orellana che però non riesce a dare potenza al suo sinistro che docile arriva tra le braccia del portiere avversario. successivamente al sesto minuto destro a incrociare dalla distanza di capitan Gasparri che si insacca dando un bacino al palo.

La reazione del Club Milano non arriva, che probabilmente ha accusato il colpo. La Varesina prende campo e inizia a controllare il match con diversi tentativi di cross, sventati, e un destro dalla distanza di Guidetti. Gli avversari si affacciano in avanti solo con una conclusione dal vertice dell’area di Rankovic. Doppia palla gol con Manicone che prima prende il palo poi nel prosieguo dell’azione in girata non trova lo specchio della porta mandando la sfera a lato. Dopo due minuti di recupero l’arbitro manda tutti negli spogliatoi.

Secondo tempo

All’inizio del secondo tempo vengono operate due sostituzioni, Goffi sostituisce Cuoco, ammonito, al suo posto entra Foschiani. Spilli toglie Cosentino per Robbiati, la cui partita dura poco, sostituito pochi minuti dopo da Carrino per un problema fisico.

Nella ripresa da segnalare un avvio arrembante degli ospiti che prima pareggiano con un tiro da fuori del numero 7, Fall che raccoglie una respinta della difesa dopo un corner, subito dopo rimonta completata con Rankovic che raccoglie traversone rasoterra di Foschiani e trafigge Basti. Club Millano va vicino al tris con un tiro di Grechi che si stampa sulla traversa.

La Varesina cerca di reagire con un tiro di Orellana che lambisce il palo alla destra del portiere e subito dopo un tentativo di Perin. Ancora pericoloso il Club Milano con un colpo di testa di Dioh parato.

La svolta arriva con l’ingresso in campo di Oboe alla mezz’ora. Il 28 segna quasi subito il gol del pareggio al 34’. Da segnalare un possibile rigore non concesso alla Varesina, in una delle azioni successive al pareggio, per un sospetto tocco con il braccio. Nei minuti finali la Varesina ci crede e continua a spingere fino al secondo minuto di recupero, dei 5 (più uno aggiuntivo per il gol) assegnati, è ancora Oboe che si inserisce in area e insacca il gol. Qualche secondo più tardi Club Milano, gettatosi alla disperata in avanti, crea un pericolo dalla corsia di sinistra con un traversone sventato dalla difesa di casa. L’ultima emozione della partita è l’espulsione negli ultimi istanti di Dioh.

Spilli – «Oggi siamo diventati maggiorenni, non avevamo mai ribaltato un risultato se non per andare a cercare il pareggio, invece oggi siamo riusciti a vincere. Da oggi gli avversari ci guarderanno con un occhio diverso. Sono venute fuori le qualità del nostro reparto avanzato, da 2 o 3 gol a partita. Nei gol presi sono emerse vecchie ruggini. La reazione è stata importante, e questo mi riempie di orgoglio, perché non abbiamo mai mollato, nonostante i problemi che abbiamo avuto, avendo dovuto sostituire entrambi i difensori centrali a causa di problemi fisici».

Sul percorso: «mi aspetto una continua crescita, come dicevo in tempi non sospetti, dobbiamo vedere questo cammino come qualcosa che ci deve fare arricchire sempre di più, ad esempio ribaltando un risultato oggi, cosa che non ci era mai successa, è la prova della nostra maturità. Cominciamo quindi ad entrare nell’ottica che non siamo più la squadra di inizio campionato. I ragazzi lottano sempre fino al 90’ perchè credono in quello che stanno facendo. Un ringraziamento speciale va a tutto lo staff, perchè grazie ai preparatori atletici è possibile lottare come oggi fino all’ultimo respiro. Poi ci vorrà sempre sacrificio, giocate individuali e un pizzico di fortuna, come l’inserimento azzeccato di Oboe, al quale va fatto un grande applauso».

Varesina – Club Milano 2-2 (1-0)



Marcatori: 6’ pt Gasparri V, 5 st Fall CM, 8’ st Rankovic CM, 33’, 45+2’ st Oboe V Varesina (4-2-3-1): Basti; Rodolfo Masera (20’ st Polenghi), Grieco, Cosentino (1’ st Robbiati, (12’ st Carrino), Perin; Gatti, Guidetti; Vitale (42’ st Sali), Orellana Cruz (32’ st Oboe), Gasparri; Manicone. A disposizione: Buini, Polenghi, Sali, Bigoni, Carrino, Reale, Buzzetti, Robbiati, Oboe All.: Spilli.

Club Milano (3-5-2): Stucchi; Galliani (45+4’ st Goffi), Scaglione (38’ st Diuok), Rigo; Cuoco (1’ st Foschiani), Fall, Greco (38’ st Cretti), M. Dioh, Ruiz Giraldo; Rankovic, Grechi (31’ st Panzani) A disposizione: Monzani, Diouk, Corna, Cretti, Mazzitelli, Foschiani, Minelli, Panzani. All.: Goffi Note. Arbitro: Martini di Valdarno (Ferretti e Gerli) Espulsioni: Dioh al 45’+5 st CM. Corner: 7-5. Ammoniti: Cuoco CM, Dioh CM, Robbiati V, Rigo CM Recupero: 2’+6’. Giornata soleggiata, terreno in ottime condizioni.

Risultati XIV giornata Girone B

Brusaporto-Legnano 2-0, Casatese-Caravaggio 3-4, Castellanzese-Crema 0-0, Clivense-Ponte San Pietro 2-1, Folgore Caratese-Tritium 1-1, Piacenza-Caldiero 2-1, Real Calepina-Pro Palazzolo 0-0, Varesina-Club Milano 3-2, Villa Valle-Desenzano 1-0, VC Bergamo-Arconatese 0-1

Classifica: Arconatese 32, VARESINA, Brusaporto e Cladiero 27, Pro Palazzolo e Piacenza 23, Caravaggio e Folgore Caratese 19,Virtus Ciserano Bergamo e Casatese 18, Club Milano, Desenzano, Clivense e LEGNANO 17, Villa Valle 16, CASTELLANZESE 15 Clivense 14, Villa Valle, Crema 14, Real Calepina 13, Tritium 11, Ponte San Pietro 8.