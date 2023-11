La Varesina non si ferma, batte 3-0 la Pro Palazzolo e vola ai quarti di Coppa Italia

La Varesina accede ai quarti di finale di Coppa Italia di Serie D ed entra nella migliori otto della competizione nazionale, battendo 3-0 la Pro Palazzolo. Dopo un primo tempo sofferto, la squadra di mister Marco Spilli nella ripresa travolge i bresciani e nel prossimo turno, a febbraio, se la vedrà contro l’Union Clodiense, squadra di Chioggia, che ha sconfitto per 2-0 il Dolomiti Bellunesi.

Fischio d’inizio

Mister spilli schiera un 3-4-3 giovanissimo con Santulli tra i pali, Grieco, Gatti e Carrino nel terzetto difensivo, a centrocampo la coppia Guidetti-Polenghi, con ai lati Bigoni e Perin. In avanti Gasparri e Sali a supporto di Oboe. Marco Didu risponde con un 3-5-2 che vede Venturelli tra i pali protetto da Oliveri, capitan Bini, Montesano, a centrocampo Muhic in regia con Cuel e Mozzanica, Orlandi e Ciccone sulle fasce. in avanti spazio alla coppia Cominetti e Bertazzoli.

Primo tempo

La prima occasione del primo tempo è per la Pro Palazzolo che, al 4’, sugli sviluppi di un corner Cominetti spizza un pallone che si stampa sul secondo palo per poi finire tra le braccia di Santulli. La squadra di casa si fa vedere più tardi con una conclusione potente da fuori area di Perin murata da un difensore avversario. Pochi secondi dopo è Bigoni a creare un pericolo con un colpo di testa che finisce a lato. Gli ospitici provano in contropiede, ma Cominetti si defila e la sua conclusione viene respinta con il piede dal portiere delle fenici. Intorno al 20’ minuto, Marco Spilli è costretto a sostituire Sali per infortunio, al suo posto entra Buzzetti, che al 31’ serve Gasparri che lascia partire un tiro rasoterra che lambisce il palo. Pochi minuti dopo è il centrale ospite Bini a sfiorare il gol con un colpo di testa sugli sviluppi di un corner che finisce di poco fuori. Successivamente è Buzzetti ad avere una grande opportunità che raccoglie un pallone dopo un rimpallo tra Oboe e Venturelli, ma la sua conclusione a porta sguarnita viene respinta da Oliveri sulla linea. L’ultimo squillo della prima frazione è dei Bresciani con una punizione di Mozzanica che colpisce il palo. Dopo 2 minuti di recupero l’arbitro fischia due volte e manda a riposo le squadre sullo 0-0.

Secondo tempo

Il secondo tempo inizia con una Varesina determinata dopo gli spaventi corsi nei primi 45 minuti e all’8’ Gasparri tira da fuori e grazie ad una deviazione batte il portiere avversario. Passano solo 120 secondi e Carrino imbuca per Perin che con un diagonale segna il 2-0. Gli ospiti cercano di reagire con diversi tentativi velleitari respinti dalla difesa di casa, da segnalare un tiro di Mozzanica che viene bloccato facilmente a terra da Santulli. Seguono due occasioni per le fenici prima con Buzzetti e poi con un’azione personale del neoentrato Vitale che però non hanno successo. Intorno al 40’ gli ospiti sfiorano il gol con un altro tentativo di Mozzanica che manda di poco fuori con il destro. Al 45’ Ciuffo segna la terza rete in contropiede e chiude definitivamente i conti. L’ultimo squillo degli avversari è con un tiro di Agostini respinto dall’estremo difensore rossoblù.