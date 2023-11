La Varesina vince e avvicina la vetta, cade la Castellanzese

Giornata numero 12 per il Girone B di Serie D che vede la Varesina ottenere tre punti molto importanti e che, al netto delle sconfitte di Brusaporto e Caldiero, fanno avvinare le fenici alla vetta. Dopo una striscia positiva invece si ferma la marcia della Castellanzese, sconfitta in casa da una rete nel recupero dalla Pro Palazzolo.

VARESINA – DESENZANO 3-2

In una giornata speciale in casa Varesina, quella riservata al settore giovanile, la Varesina ritrova la vittoria e lo fa contro una squadra di grande spessore come il Desenzano. Gara incanalata nei primi minuti dalle fenici, che aprono il tabellino al 9’ con Vitale e raddoppiano all’11’ con Manicone. I gardesani non ci stanno e accorciano al 17’ con Spaviero ma Gasparri al 21’ rimette i due gol di distanza tra le due squadre. A inizio ripresa la rete di Bianchetti dà pepe alla gara, ma la difesa di mister Marco Spilli non concede più nulla e si porta a casa tre punti che la proiettano a quota 21 in classifica, a 5 lunghezze dall’Arconatese capolista.

Varesina – Desenzano 3-2 (3-1)

Varesina: Basti, Rodolfo Masera (67’ Olivieri), Grieco, Cosentino, Ciuffo, Guidetti, Gatti (86’ Polenghi), Vitale (59’ Robbiati), Orellana Cruz, Gasparri, Manicone (75’ Oboe). A disposizione: Santulli, Sali, Bigoni, Carrino, Isufi. All: Marco Spilli

Desenzano: Tommasi, Ventura, Lorini (46’ Niccolai), Pinardi (66’ Graziano), Pirola, Zucchini, Spaviero, Guarneri (46’ Alborghetti), Brighenti (57’ Paloschi). A disposizione: Edo Gerald, Bakayoko, Armati, Donarini, Ferrari. All: Tacchinardi

Arbitro: Riccardo Dasso di Genova (Crisafulli/Negro)

Marcatori: 9’ Vitale (V), 11’ Manicone (V), 17’ Spaviero (D), 21’ Gasparri (V), 47’ Bianchetti (D)

Ammoniti: Spaviero, Pirola, Forlani, Guarneri (D), Vitale, Gatti (V)

Espulsi: nessuno. Note: sole splendente e campo in buone condizioni. Circa 1.000 spettatori.

Angoli: 2-4 Recupero: 1’ + 5’.

CASTELLANZESE – PRO PALAZZOLO 0-1

Si interrompe il bel momento della Castellanzese e nella maniera più dolorosa: la Pro Palazzolo infatti espugna il “Provasi” con una rete nel recupero che sa di beffa per l’ambiente neroverde. La squadra di mister Manuel Scalise va vicina al gol nel primo tempo con Pastore, che da punizione colpisce il palo. Le occasioni non sono molte e quando tutto sembra essere apparecchiato per lo 0-0, spunta Gualandris sulla respinta di Spada, impegnato dalla punizione di D’Iglio, che al 91’ trova il gol vittoria per i bresciani e lascia a bocca asciutta la Castellanzese.