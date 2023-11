La Via Francisca del Lucomagno nella nuova edizione Lonely Planet della Lombardia

Un’importante novità nella nuova guida Lonely Planet della Lombardia, appena uscita nelle librerie. Tra i consigli di gite, escursioni, locali e tutto quello che tradizionalmente si trova nella “Bibbia” dei viaggiatori fa capolino anche la Via Francisca del Lucomagno.

Un box dedicato al cammino fatto di otto tappe e 135 km percorribili a piedi o in bicicletta che mette su un unico filo conduttore i tesori artistico-culturali di una terra in cui, a cercarla bene, esiste ancora una natura incontaminata.

Il cammino prende inizio dal Lago Ceresio, per poi toccare nel suo percorso il Sacro Monte di Varese e il Monastero di Torba, sino ad arrivare alla valle del Ticino e ai gioielli romanici di Pavia, dove la Via ha il suo epilogo (anche se si può continuare lungo la Francigena verso Roma).

Queste sono solo alcune delle gemme disseminate lungo il tracciato, una via romano-longobarda con una storia millenaria, ora ripercorsa da pellegrini di tutta Italia e non solo. Merito anche di un’organizzazione impeccabile, con ostelli e altre strutture ricettive in grado di soddisfare le esigenze dei sempre più numerosi viandanti.

Per avere maggiori informazioni www.laviafrancisca.org.