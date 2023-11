Ladri al campo sportivo di Golasecca, “Ci hanno portato via tutto”

Nella notte tra mercoledì 15 e giovedì 16 novembre dei ladri hanno fatto irruzione al campo sportivo di Golasecca di viale Europa, sede della società di calcio del paese, L’Aurora. I malviventi hanno forzato le serrature e portato via tutto quello che sono riusciti, dal materiale sportivo agli attrezzi utilizzati per la cura del campo.

«La scorsa notte abbiamo avuto un furto al centro sportivo – spiega il presidente della società Giuliano Degradi -. Hanno praticamente portato via quasi tutto il materiale sportivo: mute, calzettoni, pantaloncini; hanno inoltre ripulito il bar completamente. Abbiamo recuperato una muta provvisoria per domenica, ma ci hanno rubato anche kit, palloni e tutto il materiale per la cura dei campi: compressore, decespugliatore, idropulitrice, motosega e sei taniche con carburante. Si sono salvati solo i rasaerba di grosse dimensioni. Per noi è un duro colpo, ma per fermarci i vuole ben altro».