Ladri al campo sportivo di Somma, seconda volta in due mesi

Secondo “colpo” nel giro di due mesi al campo sportivo “Franco Pedroni” di Somma Lombardo: «Sono entrati nella struttura, rubando la cassetta del bar, hanno rovesciato tutto in giro» racconta Davide Conti, presidente dell’Asd Sommese che ha la gestione della struttura.

Il furto è avvenuto nella notte di sabato 25 novembre ed è stato – come detto il secondo episodio – dopo quello di settembre 2023. «In quell’occasione i ladri ci avevano rubato anche gli orologi del centenario, preziosi cronografi da 300 euro l’uno» spiega ancora Conti.

Allora il bottino fu di mille euro, stavolta – tra danni e pochi spiccioli e cassetta scomparsi – il furto costerà 150 euro alla Sommese.

Dieci giorni fa un caso analogo si era verificato al centro sportivo comunale di Golasecca, dove è stato portato via diverso materiale anche di proprietà della Pro Loco. In quel caso il luogo relativamente isolato aveva consentito ai ladri di operare per più tempo.