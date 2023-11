Ladri al Liceo Curie di Tradate, dopo l’openday prendono il volo 30 computer

Sono andati a colpo sicuro. Sapevano cosa e dove cercare i ladri che nel fine settimana hanno fatto razzia di computer al Liceo scientifico Marie Curie di Tradate, portando via una trentina di apparecchiature per un danno che può essere stimato attorno ai 15mila euro.

E’ questa l’idea che si sono fatti i Carabinieri di Tradate che stanno indagando su quanto accaduto. Un lavoro troppo pulito per non essere frutto di una pianificazione. Il sospetto è che chi è entrato nel Liceo fosse ben informato, magari anche solo per aver “ispezionato” la scena nel corso dell’openday che si era svolto nella giornata di sabato.

I Carabinieri, a cui il dirigente scolastico ha subito sporto denuncia, indagano a 360° ma il lavoro parte in salita, perché il sistema di videosorveglianza interno non era attivo a causa di alcuni lavoro in corso nel plesso scolastico e devono quindi affidarsi alle immagini delle telecamere installate in diversi punti della città per verificare i movimenti sospetti intorno alla scuola nelle ore in cui il furto presumibilmente è stato commesso.