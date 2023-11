Ladro in manette e gite salve per gli alunni della scuola Montessori di Castellanza

Pizzicato con le mani nella cassa della scuola, dove erano custoditi i soldi per le gite degli alunni. Nella mattinata di domenica, grazie alla segnalazione dell’istituto di vigilanza che aveva notato strani movimenti all’interno dell’istituto Montessori di via Damiano Chiesa a Castellanza, i carabinieri della stazione cittadina sono intervenuti per arrestare un giovane tunisino con diversi precedenti che si era intrufolato all’interno.

Trovatosi senza via d’uscita il ladro è stato arrestato mentre cercava di scappare coi soldi delle gite, prontamente restituiti alla scuola. Gite salve, dunque, e ladro processato per direttissima lunedì mattina in tribunale a Busto Arsizio.