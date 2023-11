L’amministrazione di Gazzada Schianno: “Violenza sulle donne: siamo tutti chiamati ad indignarci”

Teresa Spanò 2 Gennaio

Giulia Donato 4 Gennaio

Martina Scialdone 13 Gennaio

Oriana Brunelli 14 Gennaio

Teresa Di Tondo 15 Gennaio

Alina Cristina Cozac 22 Gennaio

Giuseppina Faiella 28 Gennaio

Yana Malayko 1 Febbraio

Margherita Margani 4 Febbraio

Antonia Vacchelli 6 Febbraio

Melina Marino 11 Febbraio

Santa Castorina 11 Febbraio

Cesina Bambina Damiani 12 Febbraio

Rosina Rossi 16 Febbraio

Chiara Carta 18 Febbraio

Sigrid Grober 19 Febbraio

Maria Luisa Sassoli 23 Febbraio

Giuseppina Traini 25 Febbraio

Caterina Martucci 1 Marzo

Rosalba Dell’Albani 4 Marzo

Iolanda Pierazzo 6 Marzo

Iulia Astafieya 7 Marzo

Rossella Maggi 8 Marzo

Petronilla De Santis 9 Marzo

Rubina Kousar 9 Marzo

Maria Febronia Buttò 10 Marzo

Pinuccia Contin 16 Marzo

Francesca Giornelli 28 Marzo

Agnese Oliva 29

Marzo Zenepe Uruci 30 Marzo

Carla Pasqua 31 Marzo

Alessandra Vicentini 31 Marzo

Sara Ruschi 13 Aprile

Brunetta Ridolf 13 Aprile

Rosa Gigante 18 Aprile

Anila Ruci 19 Aprile

Stefania Rota 21 Aprile

Barbara Capovani 23 Aprile

Wilma Vezzaro 25 Aprile

Antonella Lopardo 2 Maggio

Rosanna Trento 3 Maggio

Danjela Neza 6 Maggio

Jessica Malaj 7 Maggio

Anica Panfile 21 Maggio

Yirel Natividad Peña Santana 27 Maggio

Ottavina Maestripieri 1 Giugno

Giulia Tramontano 1 Giugno

Pierpaola Romano 1 Giugno

Giuseppina De Francesco 8 Giugno

Maria Brigida Pesacane 8 Giugno

Floriana Floris 9 Giugno

Cettina De Bormida 10 Giugno

Rosa Moscatiello 12 Giugno

Svetlana Ghenciu 19 Giugno

Margherita Ceschin 24 Giugno

Laura Pin 28 Giugno

Maria Michelle Causo 28 Giugno

Ilenia Bonanno 6 Luglio

Benita Gasparini 19 Luglio

Mariella Marino 20 Luglio

Norma 22 Luglio

Vera Maria Icardi 24 Luglio

Marina Luzi 25 Luglio

Angela Gioiello 28 Luglio

Mara Fait 28 Luglio

Sofia Castelli 29 Luglio

Iris Setti 6 Agosto

Maria Costantini 9 Agosto

Celine Frei Matzohl 13 Agosto

Anna Scala 17 Agosto

Vera Schiopu 19 Agosto

Francesca Renata Marasco 28 Agosto

Rossella Nappini 4 Settembre

Marisa Leo 6 Settembre

Nerina Fontana 16 Settembre

Cosima D’Amato 20 Settembre

Maria Rosa Troisi 20 Settembre

Rosaria Di Marino 20 Settembre

Liliana Cojita 21 Settembre

Manuela Bittante 25 Settembre

Anna Elisa Fontana 25 Settembre

Carla Schiffo 27 Settembre

Monica Berta 27 Settembre

Klodiana Vefa 28 Settembre

Egidia Barberio 30 Settembre

Anna Malmusi 1 Ottobre

Piera Paganelli 4 Ottobre

Eleonora Moruzzi 5 Ottobre

Silvana Aru 13 Ottobre

Concetta Marruocco 14 Ottobre

Marta Di Nardo 20 Ottobre

Antonella Iaccarino 21 Ottobre

Giuseppina Lamarina 24 Ottobre

Pinuccia Anselmino 25 Ottobre

Annalisa D’Auria 28 Ottobre

Etleva Kanolija 29 Ottobre

Michele Faiers Dawn 1 Novembre

Patrizia Vella Lombardi 14 Novembre

Francesca Romeo 18 Novembre

Giulia Cecchetin 18 Novembre

Questo è il tragico calendario del 2023, durante il quale 100 donne sono morte per mano di amici, fidanzati, compagni, mariti mentalmente incapaci di accettare il distacco da una situazione affettiva ormai devastata da violenza, litigi, prevaricazioni, cadute per mano della barbarie degli affetti propri di una cultura patriarcale antistorica che siamo tutti chiamati a modificare con la forza delle idee, della cultura.

Giulia Checchettin è solo l’ultimo nome di una lista che ci auguriamo possa essere definitiva per quest’anno e per sempre.

Ognuno di noi in questi giorni di ricerca di Giulia, in cuor suo aveva già la risposta e questo non è che il tragico segnale di una assuefazione al male, quasi una “banalizzazione del male”, di una rassegnazione di fronte ad un fenomeno che non si sa come arrestare.

E’ questo clima di sconfitta nei confronti di una barbarie che continua a rinnovarsi sotto ai nostri occhi, che rischia di “normalizzare un orrore” come il femminicidio e la violenza e la discriminazione di genere.

Sappiamo bene che nessun nuovo intervento normativo potrà fermare la mano brutale di un uomo che frustrato dal fallimento di una relazione o da un rifiuto, ricerca sollievo nel sangue di chi ritiene essere la responsabile del suo soffrire. Nessun inasprimento di pena varrà a contenere l’odio e la sete di rivalsa e di vendetta dell’uomo che percepisce la donna come una proprietà e il suo agire aberrante come una giusta reazione e punizione da infliggere per l’affronto causato dalla richiesta di libertà della donna.

La verità è che siamo tutti chiamati ad indignarci e a dire BASTA, non possiamo semplicemente delegare il legislatore e l’operatore di giustizia a trovare la soluzione, perché come cittadini siamo tutti coinvolti. Non è la punizione del reo (che comunque deve essere giusta e capace di riabilitare), ma la prevenzione del reato che riguarda tutti noi, soprattutto genitori, insegnanti, educatori; società civile e mondo delle religioni.

E’ tempo di reagire e di intervenire in ogni modo, ad ogni livello, per combattere la cultura contemporanea, ancora patriarcale, che trova facile spazio nelle menti maschili sin dalla più tenera età.

Siamo chiamati, oggi più che mai, ad essere il CAMBIAMENTO.

Basta è una parola semplice, riscopriamone tutti l’immenso potere educativo, perché solo una civiltà evoluta culturalmente è in grado di dare il giusto peso e l’importanza ai rischi che incombono sulle donne e su chi è considerato “diverso”, in ogni ambito nel quale queste persone vivono, si esprimono.

Nessuno di noi ha la soluzione, ma ciascuno di noi può fare la differenza nel diffondere la cultura dell’uguaglianza degli affetti: diciamo basta alle reazioni muscolari che agiamo o che subiamo, fermiamo gli scambi accesi ed arroganti, conteniamo i soliti luoghi comuni che vede contrapposti uomo e donna come in eterna lotta tra loro, e nella quale la donna parte comunque da un piano più basso.

Non possiamo più consentire che i bambini vengano educati all’esempio della “differenza” tra maschio e femmina, non possiamo più svilire chi tiene ad affermare un linguaggio di genere irridendo all’inutilità del tentativo, non dobbiamo più consentire che una donna venga offesa in nostra presenza o che le venga rivolto un apprezzamento non gradito, che venga molestata più o meno evidentemente e, soprattutto, crediamo alle donne che decidono di denunciare, fermando la vittimizzazione secondaria, consumiamo in maniera critica l’informazione che spesso distorce il messaggio parlando (ancora oggi) di “amore malato” di “raptus passionale o d’amore” e scegliamo di leggere altro.

Soprattutto sosteniamo e pretendiamo una educazione affettiva diffusa, non solo per legge, ma soprattutto per scelta educativa, che faccia crescere diritti e doveri all’eguaglianza di tutte le persone, il diritto di dire di “no” e il dovere di accettare un distacco. Il dovere di rifiutare la violenza sempre, di qualsiasi tipo questa sia e il diritto di avere rispettate la scelte di ciascuno.

L’Amministrazione comunale di Gazzada Schianno