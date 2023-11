L’amministrazione di Luino torna ad incontrare le frazioni: “Comunicazione, apertura e trasparenza”

Dopo la presentazione della proposta di Piano Generale Urbano del Traffico (PGTU) e del lancio del Controllo di Vicinato, l’amministrazione comunale di Luino torna ad incontrare le frazioni in cinque eventi pubblici su queste e altre tematiche.

I primi due si terranno rispettivamente l’ 1 dicembre a Voldomino (ore 20.45, Oratorio) e il 6 dicembre a Creva (ore 20.45, Sala parrocchiale). I temi che saranno affrontati spazieranno dall’avvio del Controllo di Vicinato e la presentazione del Piano Generale Urbano del Traffico PGUT (con approfondimento delle problematiche locali), fino al ritorno del Palio Remiero Città di Luino (programmazione per l’estate 2024).

In queste sedi vi sarà sempre l’opportunità di ascolto ma soprattutto di esprimere dubbi, perplessità e suggerimenti rivolgendosi direttamente all’amministrazione e ai tecnici presenti. A gennaio sarà il turno delle Motte con Poppino, Longhirolo e Pianazzo, seguirà Colmegna. Il programma si concluderà con una sessione dedicata a Luino centro, affrontando le stesse tematiche. Date e luoghi da definire.

L’Amministrazione si impegna a mantenere totale apertura, trasparenza ed ascolto. La cittadinanza è incoraggiata a partecipare portando i propri dubbi, le aspettative, proposte e suggerimenti. L’assessore alla Partecipazione civica e alla Comunicazione, Ivan Martinelli, sottolinea l’impegno dell’amministrazione nel migliorare la comunicazione con la cittadinanza. Si è investito in contatti con i media, il sito web e l‘app My Luino scaricabile ai seguenti link: Google Play e Apple.

In futuro, sono previste l’implementazione delle pagine ufficiali Instagram e Linkedin del Comune, nonché l’attivazione di un servizio WhatsApp per le comunicazioni in uscita. L’Assessore alla Comunicazione plaude alla cittadinanza che ha partecipato agli eventi pubblici e sottolinea l’impegno degli uffici per l’ottima organizzazione degli eventi. Va rilevato il grande ed efficace lavoro del nuovo ufficio preposto alla comunicazione istituzionale e del personale dell’Infopoint turistico, fondamentale alla promozione territoriale e al supporto nell’organizzazione degli eventi a Palazzo Verbania. L’Amministrazione comunale resta impegnata nel servire e rispondere alle esigenze della comunità, lavorando insieme per una Luino migliore anche grazie ai contributi costruttivi che arrivano dai cittadini.

«Pensiamo che comunicare attraverso le nuove piattaforme digitali sia importante per una amministrazione moderna, ma lo è ancora di più dare la possibilità ai cittadini di esprimersi e confrontarsi nelle assemblee pubbliche che abbiamo organizzato e che organizzeremo – commenta Enrico Bianchi, sindaco di Luino -. Crediamo che ogni suggerimento e ogni critica costruttiva posso essere un ulteriore spunto da tenere in considerazione nella nostra azione amministrativa».

«Ci tengo estremamente ad invitare la cittadinanza alla massima partecipazione – aggiunge l’assessore Ivan Martinelli -. Invito chi non lo ha ancora fatto, a scaricare l’utilissima App MyLuino. È uno strumento eccezionale per tenersi aggiornati su attività, eventi, iniziative, ordinanze, ma anche per mantenere contatto con gli uffici. Detto questo, abbiamo investito sulla comunicazione e sulla pianificazione degli eventi inserendo due risorse e affidando all’ottima già presente dedicata al marketing territoriale, la vetrina web e social (sito VisitLuino, pagine Infopoint Turistico di Luino su Facebook e su Instagram) la promozione degli eventi e il supporto di questi a Palazzo Verbania. La pagina Facebook ufficiale del Comune ha aumentato la sua attività ed invito tutti a mettere il ‘like’. Vorrei che a breve il Comune avesse uno spazio su Linkedin ed Instagram, ci stiamo lavorando. Ma noi pensiamo che anche il rapporto umano e le assemblee pubbliche, dove tutti posso dire la loro educatamente e rispettosamente, abbiano un grande valore – conclude Martinelli -. Per questo abbiamo organizzato gli appuntamenti sopra esposti, utili certamente a presentare importanti novità ma luogo dove possiamo ascoltare i nostri concittadini che rappresentano il vero centro dell’azione amministrativa».