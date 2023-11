L’amore inaspettato: Lella Costa ed Elia Schilton emozionano alle Arti di Gallarate

Una serata emozionante apre la 55esima stagione di prosa de Teatro delle Arti: martedì sera tutto esaurito, al teatro di Gallarate, per lo spettacolo Le Nostre Anime di Notte, tratto dal romanzo di Kent Haruf, nell’allestimento con Lella Costa ed Elia Schilton.

Una grande coppie di attori a dar corpo e voce all’Addie e Louis, i personaggi che hanno affascinato tanti nelle pagine dello scrittore delle Montagne Rocciose.

Dopo l’avvio della stagione, sabato 18 novembre arriva anche il primo spettacolo della rassegna di teatro tout public, per pubblico dai 3 anni in su, per bambini, famiglie, ma anche adulti curiosi. Il primo appuntamento, alle , alle 15:30, è con Peter Pan, una storia di pochi centimetri e piume, della compagnia Eccentrici Dadarò.

“Un sogno o una storia vera… un viaggio oppure no… una storia che racconta dei grandi e dei piccoli: dei grandi che dimenticano e di quelli che cercano di ricordare… di chi ha smesso e di chi continua a guardare le stelle… dei genitori e dei figli: un invito a darsi la mano per non avere paura di cercare orizzonti lontani. Uno spettacolo nato per i bambini e consigliato agli adulti… per accompagnare in volo “Arturo”, un professore che crede soltanto ai numeri,

allergico alla parola fantasia, e Wendy, sua figlia, in fuga per non diventare grande… alla ricerca di Peter Pan, l’eterno bambino fuggito a soli sette giorni di vita… e un’Isola di piume leggere, bolle di sapone e navi invisibili… per riaprire una finestra sbarrata da troppo tempo… e forse scoprire che diventare grandi non significa dimenticare di aver avuto un giorno le ali”.