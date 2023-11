L’appello di Gianluca Arena per aiutare la Toscana, “Chi può si unisca”

Gianluca Arena ha lanciato un appello per aiutare la Toscana colpita dal maltempo. Il comico varesino figlio di Bruno Arena ha chiamato a raccolta i volontari attraverso le sue pagine social per organizzare una giornata di lavoro (in programma per mercoledì 8 novembre) accanto alla popolazione in difficoltà.

Arena a maggio di quest’anno si era unito anche ai tanti volontari che hanno lottato contro l’alluvione dell’Emilia Romagna. (Link all’articolo)

«Ci siamo organizzati – ha spiegato il comico in una storia – con un ragazzo molto attivo nelle zone colpite dal maltempo e partiremo con una macchinata da Bologna, ma chiunque può unirsi. Anche solo una giornata può fare la differenza. È meglio che non andare per niente».