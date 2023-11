L’assessore regionale all’università Fermi chiede più fondi statali per le borse di studio universitarie

L’assessore regionale all’Università, Ricerca e Innovazione, Alessandro Fermi, si è impegnato a sostenere le borse di studio in Regione Lombardia durante un incontro con i rappresentanti degli studenti universitari.

L’assessore ha sottolineato le sfide finanziarie della regione, evidenziando uno squilibrio significativo: nonostante la Lombardia abbia circa il 17% degli studenti del Paese, riceve solo l’8% delle risorse statali.

Fermi ha dichiarato che la situazione è complicata a causa della necessità di economie sia a livello regionale che statale, con una mancanza attuale di circa 4 milioni di euro per le borse di studio. Nonostante gli sforzi regionali, ha richiesto un impegno anche dal Ministero.

Fermi ha promesso di difendere le risorse regionali e di collaborare con i rettori per garantire ulteriori finanziamenti da Roma. I rappresentanti degli studenti hanno sottolineato l’importanza dell’investimento nell’istruzione per il progresso del Paese.

Reagiscono con durezza Paldini e Palestra consiglieri regionali di Patto Civico: « Sorprendente la decisione dell’assessore all’Università Alessandro Fermi di non partecipare all’audizione di oggi relativa al problema dei tagli alle borse di studio in Lombardia. La sua assenza in un momento di tale incertezza per il futuro di tante ragazze e ragazzi sulla possibilità di continuare il loro percorso scolastico in rapporto ai pesanti tagli preventivati, circa il 20%, rappresenta l’ulteriore prova di un governo regionale in affanno nel soddisfare le impellenti esigenze legate al finanziamento delle borse di studio. Tutte le realtà studentesche ascoltate questa mattina in aula hanno sottolineato quanto le scelte delle istituzioni possano condizionare il percorso formativo a partire da chi si trova in condizioni sociali svantaggiate. Ho chiesto alla maggioranza, insieme ai colleghi dell’opposizione, di tenere aperti i margini di trattativa anche per evitare che i tagli delle risorse finiscano tutti sulle spalle delle Università già in affanno in rapporto al fabbisogno e alle risorse disponibili. Vigileremo perché i prossimi giorni non vadano sprecati e la giunta sappia interpretare la grande preoccupazione emersa oggi». concludono Paladini e Michela Palestra del Patto Civico.