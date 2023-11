L’associazione Carabinieri celebra la Virgo Fidelis a Casorate

L’A.N.C. Associazione Nazionale Carabinieri Sezione di Somma Lombardo ha festeggiato la Virgo Fidelis, patrona dell’Arma dei Carabinieri dall’11 novembre 1949, data di promulgazione di un apposito Breve apostolico da parte di Pio XII.

Domenica 26 novembre 2023 nella Chiesa Parrocchiale Beata Vergine Assunta in Casorate Sempione è stata celebrata la Santa Messa dal Parroco Don Giuseppe Bai.

Numerose le Autorità militari e civili presenti unitamente ai fedeli: i sindaci di Casorate Sempione Dimitri Cassani, Somma Lombardo Stefano Bellaria, Arsago Seprio Fabio Montagnoli, Golasecca Claudio Ventimiglia.

Erano inoltre presenti il maresciallo capo Daniele Daga comandante della Stazione Carabinieri di Somma Lombardo, l’avv. Gaetano Galeone presidente della Fondazione Visconti di San Vito, il cav. Carlo Massironi e il cav. Mario Boschetti, rettore e presidente Università Città di Somma Lombardo per Adulti e Terza Età in qualità anche di vicepresidente e socio della sezione provinciale dell’Unione Nazionale Cavalieri d’Italia.

Ad accogliere i tanti intervenuti sono stati Domenico Rossi e cavaliere Alberto Marino, rispettivamente presidente e past presidente di A.N.C. Somma Lombardo.

Sono intervenuti i rappresentanti di Forze dell’Ordine e associazioni di volontariato del territorio.

La giornata si è conclusa con un incontro conviviale per i soci, familiari e ospiti.