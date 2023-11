L’associazione Repubblicani lancia la sua scuola di politica con Bonomi, Lucchina, Reguzzoni e Mascetti

Sarà la Fondazione Stelline di Milano il palcoscenico per il lancio della “Scuola Quadri” dell’Associazione politica I Repubblicani. Giovedì 30 novembre, alle ore 19, incontro pubblico per presentare i corsi formativi che inizieranno nel mese di gennaio 2024.

«Riteniamo che questa attività sia essenziale per chi, come noi, desidera che la politica faccia un salto di qualità. Daremo il nostro piccolo contributo per rafforzare le competenze di politici e amministratori», afferma il presidente Marco Reguzzoni.

Ad affiancarlo durante la presentazione del progetto, saranno due esponenti illustri del mondo manageriale italiano, che si sono anche resi disponibili a tenere alcune lezioni.

Uno è Giuseppe Bonomi, con un curriculum di vertice in numerose aziende ed istituzioni, tra le quali Sea, Anas, Alitalia e Arexpo, che terrà una relazione sullo “Stato di salute ed evoluzione del modello capitalistico”. L’altro è Carlo Lucchina, per anni a capo della Sanità in Regione Lombardia e che dedicherà il suo intervento al tema “Federalismo e risorse per salvare la sanità”.

Le conclusioni saranno affidate ad Andrea Mascetti, componente del direttivo dei Repubblicani e attuale presidente di Finlombarda.