L’Asst Sette Laghi estende a tutta la cittadinanza le vaccinazioni antinfluenzale e anticovid

Vaccinazioni gratuite per “tutta la famiglia”. L’andamento della campagna ha indotto Regione Lombardia a complementare le fasce coinvolte estendendo l’invito a tutta la popolazione.

L’Asst Sette Laghi rende noto che somministrerà i seguenti vaccini:

Antinfluenzale e anti Covid-19, per tutta la famigliaPer conoscere le categorie che rientrano nelle vaccinazioni

vaccinazione antinfluenzale 2023 2024 – asstsettelaghi (asst-settelaghi.it)



Recupero coorti per i nati dal 2006 al 2011:

Papilloma virus (HPV)

Difterite-tetano-pertosse-polio (DTPK)

Meningococco ACWY

L’accesso è libero e non serve la prenotazione.

Le sedi a cui gli utenti potranno rivolgersi sono le seguenti:

ARCISATE – Via Campi Maggiori, 23

AZZATE – Via Acquadro, 6

LAVENO MOMBELLO – Via Ceretti, 8

LUINO – Via Verdi, 6

SESTO CALENDE – Largo C. Dell’Acqua, 1

TRADATE – Via Gradisca, 16

VARESE – Via O. Rossi, 9

ATTENZIONE:

Nella Sede di MALNATE – Piazza Libertà, 1 vengono eseguite solo vaccinazioni Antinfluenzali e Anti Covid-19 per tutta la famiglia dalle 9.00 alle 12.00.