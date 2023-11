L’autore del logo del Centenario AMI, originario di Samarate, premiato a Villa Recalcati

Questa mattina, a Villa Recalcati, il consigliere della Provincia Alberto Barcaro e il sindaco di Samarate Enrico Puricelli hanno consegnato una targa di riconoscimento a Francesco Simone, maresciallo di 2^ Classe, autore del logo del centenario dell’Aeronautica Militare.

È stato un modo per ringraziare per il lavoro svolto e per rendere omaggio alla creatività e capacità di sintesi dell’autore, a nome dell’intera provincia.

Nel consegnare la targa, il Consigliere Barcaro ha dato lettura del testo:

“In onore del talento e della dedizione

del Maresciallo di 2^ Classe SIMONE Francesco,

ringraziamo per il logo del Centenario dell’Aeronautica Militare.

La creatività e l’impegno profusi

hanno dato vita a un simbolo

che ha fatto il giro del mondo

e che rimarrà inciso nella storia”.

Alla presenza dei vertici istituzionali dell’Associazione Arma Aeronautica, autorità civili, militari e religiose regionali, provinciali e comunali e di numerosi studenti accompagnati dai loro docenti, la premiazione è avvenuta come “fuori programma” durante il convegno “L’Addestramento al volo: eccellenza italiana. Dagli addestratori al sistema integrato” organizzato dall’Associazione Arma Aeronautica – Aviatori d’Italia.

Un evento del programma di celebrazioni organizzato da Cesma & Sezione Roma Due “Luigi Broglio”, il tredicesimo di una serie di convegni per ripercorrere la storia dell’Aeronautica Militare in occasione del centenario della sua fondazione, il 28 marzo 2023, realizzato con la partecipazione del Comune di Varese, università ed istituti scolastici, Provincia di Varese, Sezioni A.A.A. di Varese e Gallarate e dell’Aeronautica Militare.

Moderato dal M. Dominelli, giornalista e scrittore aerospaziale, il convegno è iniziato con i saluti istituzionali di Giulio Mainini, presidente Nazionale AAA, di Salvatore Pasquariello, Prefetto, e di Marco Magrini, presidente di Provincia di Varese per poi proseguire con un rapido excursus sull’eredità dei fratelli Wright; sulla sicurezza e difesa nazionale, europea ed alleata; sull’addestramento per piloti ed equipaggi per operare in realtà operative complesse, nel paese ed all’estero, o per intervenire in operazioni di ricerca e soccorso in casi di calamità naturali o situazioni di emergenza.