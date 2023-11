Lavoratori irregolari e in nero, in azione le Fiamme Gialle di Como

La Guardia di Finanza di Como ha scoperto nei giorni scorsi sette lavoratori impiegati in “nero” e tre irregolari nel corso di alcuni controlli mirati che si sono svolti tra Cantù, Erba e Mariano Comense.

Le persone fuori regola sono quattro cittadini italiani impiegati in due pizzerie, un pakistano e due cinesi che invece erano all’opera in una azienda di produzione di componentistica meccanica. La posizione più delicata è quella di uno dei due cinesi, privo del permesso di soggiorno e già colpito da un provvedimento di espulsione: nei guai anche il datore di lavoro suo connazionale, denunciato per l’accaduto.

Per gli esercizi commerciali coinvolti è stato richiesto all’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Como, un provvedimento di sospensione dell’attività poiché è stato riscontrato che più del 10 per cento dei lavoratori risultava impiegato senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. Il provvedimento sospensivo sarà revocato quando il datore di lavoro avrà provveduto a sanare la posizione dei lavoratori irregolari e a pagare le sanzioni previste.

Dall’inizio dell’anno il Gruppo Como ha scoperto complessivamente 100 lavoratori in “nero”, mentre la Compagnia di Erba ne ha scoperti 29. I controlli delle Fiamme Gialle lariane sono volti ad arginare la diffusione dell’illegalità nel sistema economico,

a tutela delle imprese che operano nella osservanza della legge e a salvaguardia dei lavoratori.