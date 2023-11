Lavori alla Forcora, un semaforo regolerà il traffico durante la posa delle nuove tubazioni

Gli automobilisti che si trovano a percorrere la strada provinciale 5 alla Forcora dovranno prestare attenzione alle nuove regolamentazioni del traffico introdotte per importanti lavori infrastrutturali. A partire da oggi e fino al 23 dicembre 2023, verrà istituito un senso unico alternato lungo un tratto di questa strada, precisamente nella località Forcora, Via Per Montevecchio, a partire dal chilometro 2+350 fino al chilometro 3+000 circa.

Questa misura temporanea è stata adottata per permettere la posa di nuove tubazioni necessarie al potenziamento della rete idrica della zona, una sostituzione vitale dell’impianto esistente per assicurare un servizio idrico più efficace e affidabile agli abitanti.

Il traffico sarà regolato da un impianto semaforico e, quando necessario, dalla presenza di addetti alla regolazione del traffico, i cosiddetti movieri. Questi interventi potrebbero causare rallentamenti e i conducenti sono invitati a rispettare la nuova segnaletica e le indicazioni dei movieri per la sicurezza propria e di tutti gli utenti della strada.