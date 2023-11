Lavori alla rete fognaria e idrica: serie di limitazione alla viabilità a Mornago tra novembre e dicembre

Nella seconda settimana di dicembre a Montonate, frazione del Comune di Mornago, iniziano i lavori per il nuovo allacciamento idrico e fognario.

Sarà interessata Via Carducci, all’incrocio con Via S. Rocco, venerdì 15 dicembre e lunedì 18 dicembre dalle 08:30 alle 18:00, è prevista la limitazione della circolazione con senso unico alternato di marcia.

Ulteriori limitazioni della circolazione previste: Via Rossini (Mornago) nel tratto dei civici 5 e 7, mercoledì 13 dicembre e venerdì 15 dicembre dalle 08:30 alle 18:00, per i lavori alla rete idrica e fognaria.

A Crugnola in Via V. Veneto nell’area antistante il civico 4, lunedì 20 novembre e venerdì 24 novembre dalle 08:00 alle 17:00 presenza di autogru e cassone per rimozione e copertura del

nuovo tetto del fabbricato residenziale.

Il Comune ha, infine, affidato i lavori alla rete idrica a Vinago per l’erogazione dell’acqua alla fontanella nella nuova Piazza Giovanni XXIII di Vinago ed i lavori di pulizia delle caditoie stradali, in quanto

sono intasate e non permettono il regolare scolo dell’acqua.