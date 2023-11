Lavori all’ufficio postale di Cuveglio, chiuso fino a metà gennaio 2024

Poste Italiane comunica che l’Ufficio Postale di Cuveglio, da oggi sarà interessato da interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza.

La sede è infatti sono inserite nell’ambito di “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide.

In tutti gli uffici postali, oltre a lavori di manutenzione ordinaria, ci saranno lavori di ammodernamento che interesseranno le postazioni di lavoro e la sala al pubblico.

Da oggi e indicativamente fino a metà gennaio 2024 l’Ufficio Postale non sarà pertanto operativo.

Durante il periodo di chiusura per tutta la durata dei lavori, Poste Italiane garantirà ai cittadini di Cuveglio la continuità di tutti i servizi attraverso uno sportello dedicato presso l’ufficio postale di Casalzuigno sito in via Libertà 44, aperto da lunedì a venerdì dalle 8.20 alle ore 13.45 e il sabato dalle 8.20 alle 12.45.

Sarà inoltre disponibile l’Ufficio Postale di Brenta sito in via Cerini 2, aperto da lunedì a venerdì dalle 8.20 alle ore 13.45 e il sabato dalle 8.20 alle 12.45.