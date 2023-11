Lavori per Largo Flaiano a Varese, nel weekend senso unico alternato in via Magenta

Proseguono i lavori dedicati a largo Flaiano a Varese. Si sono conclusi i lavori di sostituzione delle reti di acqua e gas nella parte finale di via Sant’Imerio, che è stata dunque riaperta al traffico in entrambe le corsie.

L’intervento ora prosegue in via Magenta, all’intersezione con largo Flaiano: per consentire lo svolgimento dei lavori, nei giorni di sabato 18 e domenica 19 novembre verrà istituito il temporaneo senso unico alternato dalle 8.30 alle 16.30.